Mohamed cuestiona el exceso de extranjeros del América en el Apertura 2026: ¿tiene razón?

Antonio Mohamed puso el foco sobre el América y la posibilidad de que hayan infringido la normativa de extranjeros permitidos durante el Apertura 2026.

El choque sabatino entre el América y el Toluca dejó bastante tela de dónde cortar en lo que significó un vibrante duelo por los puestos de privilegio de la tabla general. En una confrontación que concluyó envuelta en reclamos tras el 2-2 decretado desde el manchón penal por Henry Martín, el silbatazo final abrió un nuevo frente de polémica fuera del terreno de juego.

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El epicentro de las quejas corrió a cargo de Antonio Mohamed al término del cotejo. El director técnico de los Diablos Rojos alzó la voz para acusar formalmente al cuadro azulcrema de haber vulnerado el límite de futbolistas No Formados en México (NFM) que han tenido minutos de actividad a lo largo de este Apertura 2026.

Tras cuestionar con severidad la pena máxima sancionada en el tiempo de compensación, el “Turco” colocó la utilización de plazas foráneas en el ojo del huracán: “Es el único equipo del fútbol mexicano que puso 10 extranjeros en cancha… El reglamento son nueve extranjeros y América jugó con 10“, disparó el timonel argentino ante los medios en la sala de prensa del Coloso de Santa Úrsula.

¿Infrinjió el América la regla?

De acuerdo con lo estipulado por el reglamento de competencia de la Liga MX respecto a los elementos No Formados en México, cada institución tiene permitido registrar de manera simultánea un máximo de nueve jugadores bajo dicha condición en la nómina del primer equipo. Mohamed sostiene que las Águilas quebrantaron ese margen y, si bien su observación parte de un hecho fáctico, los registros oficiales confirman que los de Coapa se encuentran debidamente alineados con la normativa.

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El América sí jugó con 10 extranjeros, pero sigue en regla. (Agustin Cuevas/Getty Images)

A lo largo de las 15 jornadas disputadas en este certamen, el conjunto capitalino ha echado mano de 10 futbolistas extranjeros en sus alineaciones: Carlos Álvarez, Cristian Borja, Miguel Borja, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Ícaro da Conceicao, Santiago Ramos Mingo, Brian Rodríguez, Óscar Perea y Raphael Veiga.

No obstante, las incorporaciones del uruguayo Bueno y del zaguero argentino Ramos Mingo con el torneo ya en curso obligaron a la directiva americanista a desocupar dos cupos de extranjeros previamente ocupados. Las bajas reglamentarias correspondieron al atacante Raúl Zúñiga, desinscrito por una grave lesión de cartílago en el cóndilo medial del fémur, y a Ícaro da Conceição, quien fue transferido al registro del plantel Sub-21.

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Por lo tanto, aunque 10 futbolistas no formados en el país han acumulado minutos de juego con el América, jamás estuvieron registrados en la nómina estelar al mismo tiempo, blindando a la escuadra de Coapa de cualquier infracción al tope de las nueve plazas simultáneas. De hecho, el estatus de Ícaro da Conceição con ficha de fuerzas básicas Sub-21 no sólo liberó el cupo en el primer equipo, sino que el reglamento lo faculta para tener actividad con la categoría mayor cuando el cuerpo técnico lo requiera, tal como ocurrió en el reciente empate 1-1 ante los Xolos de Tijuana.

En síntesis