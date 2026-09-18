Entérate todo lo que hay que saber para no perderse el primer partido de la fecha.

¡Llegó el viernes botanero! Puebla y Atlante serán los encargados de dar el puntapié inicial al fin de semana de futbol en el Apertura 2026. La novena fecha del campeonato se abre esta tarde en el Estadio Cuauhtémoc. A continuación, repasa todos los detalles de la grilla para poder seguir el primer encuentro de la jornada.

Publicidad

¿Cómo llegan Puebla y Atlante al juego del Apertura 2026?

‘La Franja’ arriba a este compromiso ubicada en la 8° colocación de la campaña, con 13 unidades, luego de cosechar cuatro victorias, una igualdad y tres derrotas. En su última presentación, los dirigidos por Gerardo Espinoza vienen de sufrir una caída injusta por 1-0 ante Toluca en casa en el partido pendiente.

Por su parte, los ‘Potros de Hierro’ se encuentran actualmente en el 15° puesto del torneo, con 7 puntos, producto de un triunfo, cuatro empates y tres caídas. En su encuentro pasado, el conjunto de Miguel Herrera viene de padecer una dura derrota por 3-0 ante los Tuzos de Pachuca en condición de local.

El Cuahtémoc, el escenario de hoy [Foto: Getty]

Publicidad

¿A qué hora juegan Puebla vs. Atlante por el Apertura 2026?

El enfrentamiento entre los equipos de Gerardo Espinoza y Miguel Herrera se disputará HOY viernes 18 de septiembre, por la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. El duelo que se celebrará en el Estadio Cuauhtémoc está programado para iniciar a las 19.00 horas del Centro de México, en el primer turno de la agenda del día.

¿Dónde ver EN VIVO Puebla vs. Atlante por TV en México?

El compromiso entre blanquiazules y azulgranas se podrá sintonizar tanto por televisión abierta como por televisión de cable, con una cobertura cada una. Azteca 7 transmitirá el partido en forma gratuita para todo el país, mientras que de manera paga lo pasará en todo México la señal de ESPN.

¿Dónde ver EN VIVO Puebla vs. Atlante por streaming en México?

El duelo de este viernes por la tarde contará con la transmisión de la plataforma paga de Disney+ Premium, en la que el usuario debe tener una cuenta a nombre. Además, se podrá observar de manera gratuita en forma online por el multimedio Azteca Deportes, a través del sitio web y también por la app.