Dónde ver EN VIVO Atlante vs. Toluca por el Apertura 2026 de la Liga MX: canales de TV y streaming

Atlante vs. Toluca se enfrentan este sábado 15 de agosto por la Jornada 4 del Apertura 2026. Este es el horario, los canales de TV y las plataformas de streaming para ver el partido EN VIVO.

Tras el parón internacional y la participación en la Leagues Cup 2026, la Liga MX retoma sus acciones este sábado 15 de agosto con el duelo entre Atlante y Toluca por la Jornada 4 del Apertura 2026. El choque inicia a las 17:00 hs (tiempo del centro de México) en la Ciudad de México.

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El duelo suma morbo extra por el reencuentro en los banquillos de dos viejos conocidos de la época de Toros Neza: Miguel “Piojo” Herrera al frente de los Potros de Hierro y Antonio Mohamed dirigiendo a los Diablos Rojos.

¿Por dónde ver el partido en México?

La transmisión del partido entre Atlante y Toluca se podrá seguir en televisión abierta por la señal de Azteca 7.

Para quienes prefieren la cobertura vía streaming u opciones digitales, el compromiso estará disponible a través de la aplicación y sitio web de Azteca Deportes, así como en Azteca Deportes Network.

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La actualidad de ambos equipos

El Atlante de Miguel Herrera ha firmado un arranque positivo en su regreso al máximo circuito del futbol mexicano y buscará mantener el buen paso y sumar tres puntos de oro como local.

Por su parte, el cuadro escarlata dirigido por Antonio Mohamed llega con la intención de imponer condiciones en la capital y consolidar su camino en el Apertura 2026 tras los ajustes del parón de mitad de año.

En sintesis

Atlante recibe a Toluca este sábado 15 de agosto en la Jornada 4.

recibe a Toluca este sábado 15 de agosto en la Jornada 4. Miguel Herrera y Antonio Mohamed chocarán como técnicos tras coincidir en Toros Neza.

y Antonio Mohamed chocarán como técnicos tras coincidir en Toros Neza. Azteca 7 y Azteca Deportes transmiten el encuentro en vivo a las 17:00 horas.