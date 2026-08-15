¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Atlante vs. Toluca por la Jornada 4 del Apertura 2026

Atlante y Toluca se enfrentan en el reinicio del Apertura 2026. Los titulares de ambos equipos para el partido del sábado.

Este sábado 15 de agosto comienza la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. En este caso, los Potros de Hierro del Atlante reciben a los Diablos Rojos del Toluca a partir de las 17:00hs (CDMX) en la cancha del Estadio Banorte, en un compromiso donde ambos buscarán tres puntos clave antes de afrontar los siguientes retos del calendario.

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Atlante, bajo el mando de Miguel “Piojo” Herrera, intentará aprovechar su condición de local para hacerse fuerte ante su afición. Los Potros le ganaron por 3-2 a Cruz Azul en la tercera jornada de la Liga MX previo al parón por la Leagues Cup y esperan sorprender de nuevo frente a Toluca.

Por su parte, el equipo de Antonio Mohamed busca afianzarse en los primeros puestos de la tabla general. A pesar de no contar con algunas piezas importantes en ofensiva por lesión, los escarlatas vienen de clasificar a los cuartos de final de la Leagues Cup y ganaron 2 de los 3 jugados en el Apertura 2026.

La probable alineación de Atlante

Oscar Jiménez

Walter Portales

Eduardo Tercero

Nico Carrera

Luis Sánchez

Edgar Jiménez

Eugenio Pizzuto

Martín Fernández

Luis Calzadilla

Luis Puente

Jhojan Julio

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La probable alineación de Toluca