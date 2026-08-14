Este sábado se reinicia la Liga MX tras la primera fase de la Leagues Cup. Duk, expulsado ante Rayados, podrá jugar con Atlas contra Tigres.

Este sábado 15 de agosto vuelve el Apertura 2026 después de su parón por el inicio de la Leagues Cup. Uno de los partidos que se disputan por la cuarta jornada en este día es el que tiene como protagonistas a Atlas y a Tigres, equipos que se cruzan en el Estadio Jalisco.

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La noticia positiva para Hernán Crespo es que Luís Henriques de Barros Lopes, más conocido como Duk, podrá jugar frente a Tigres. El caboverdiano fue expulsado en la fecha anterior frente a Rayados, pero la Comisión Disciplinaria de la Liga MX le quitó la suspensión.

“El Club Atlas presentó una solicitud de revisión a la expulsión del jugador #11, Luis de Barros (Duk). Tras analizarse las pruebas presentadas por el propio Club, se determinó retirar la tarjeta al jugador, quien podrá participar en el siguiente partido de su equipo”, indicó el organismo para detallar la situación sobre Duk.

¿Por qué fue expulsado Duk?

El futbolista de Cabo Verde fue expulsado producto de una patada a Orbelín Pineda en el minuto 70. En primera medida Duk recibió una amarilla, pero luego el principal fue llamado por el VAR para revisar la acción y cambió la tarjeta por una roja.

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No obstante, la Comisión Disciplinaria determinó que no era una acción tan grave como para expulsarlo y le quitó la suspensión. Atlas viene de ganarle por 2-1 a Cincinnati en la Leagues Cup, aunque perdió los primeros dos partidos, mientras que Tigres aún sigue con Hernán Elizondo de interino y tampoco pudo clasificar en el torneo continental.

En síntesis

La Comisión Disciplinaria quitó la expulsión a Duk y podrá jugar contra Tigres.

quitó la expulsión a Duk y podrá jugar contra Tigres. Luís Henriques (Duk) fue expulsado frente a Rayados tras una patada a Orbelín Pineda.

fue expulsado frente a Rayados tras una patada a Orbelín Pineda. Atlas y Tigres se enfrentan este sábado 15 de agosto en la Liga MX.