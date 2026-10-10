Dónde ver EN VIVO Pumas UNAM vs. Cruz Azul por la jornada 11 de la Liga MX: TV y streaming online

El Estadio Olimpico Universitario abre sus puertas este domingo 11 de octubre para un clásico capitalino que llega en un momento raro para los dos: ni Pumas ni Cruz Azul logran encontrar regularidad en esta Liga MX.
Es la jornada 11 y ambos necesitan puntos para no quedar relegados en la tabla. Cruz Azul llega como favorito, pero su defensa viene regalando goles y eso puede abrirle una puerta a un Pumas necesitado de un triunfo que le cambie el semestre.
Horario del partido
- México: 19:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX
- Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
- Centroamérica: TUDN
La actualidad de ambos equipos
Pumas UNAM no logra despegar. Viene de caer 2-3 de local ante Atlético San Luis, después de un empate como visitante frente a Atlas y una derrota contundente 0-3 ante Guadalajara. Con 12 puntos en 10 partidos y el 13° lugar, el equipo necesita un resultado que le devuelva algo de confianza en su propia cancha.
Cruz Azul, por su parte, llega con una mezcla de buenas y malas noticias. Ganó 4-3 a Club América en un partido de ida y vuelta, pero después cayó 0-1 ante Monterrey y empató 3-3 de local frente a Toluca. Esa última racha muestra un equipo que ataca con peligro pero que también sufre atrás, algo que podría aprovechar Pumas si logra ser preciso arriba.
El historial entre Pumas UNAM y Cruz Azul
El historial es claramente favorable a Cruz Azul: de 68 enfrentamientos ganó 35, Pumas se quedó con 15 y hubo 18 empates, con una diferencia de gol amplia a favor de la Máquina (110 contra 73). En los últimos cruces, sin embargo, la cosa estuvo más pareja: hubo triunfos para ambos lados y varios empates, incluido un 0-0 reciente, lo que muestra que el dominio histórico no siempre se traduce en la cancha actual.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/05/2026
|Pumas UNAM vs. Cruz Azul
|1-2
|Liga MX
|22/05/2026
|Cruz Azul vs. Pumas UNAM
|0-0
|Liga MX
|15/03/2026
|Pumas UNAM vs. Cruz Azul
|2-2
|Liga MX
|09/11/2025
|Cruz Azul vs. Pumas UNAM
|2-3
|Liga MX
|11/10/2025
|Cruz Azul vs. Pumas UNAM
|2-0
|Club Friendlies
|06/04/2025
|Cruz Azul vs. Pumas UNAM
|3-2
|Liga MX
|27/10/2024
|Pumas UNAM vs. Cruz Azul
|0-2
|Liga MX
|13/05/2024
|Cruz Azul vs. Pumas UNAM
|2-2
|Liga MX
|10/05/2024
|Pumas UNAM vs. Cruz Azul
|0-2
|Liga MX
|31/03/2024
|Pumas UNAM vs. Cruz Azul
|0-0
|Liga MX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Atlético San Luis vs. Santos Laguna — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Pachuca vs. Necaxa — domingo 11 de octubre, 17:10 hs
En síntesis
- Pumas UNAM y Cruz Azul se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 11 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo y ViX.
- Pumas UNAM suma 12 puntos en el torneo.
- Cruz Azul suma 16 puntos en el torneo.