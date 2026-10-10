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Dónde ver EN VIVO Pumas UNAM vs. Cruz Azul por la jornada 11 de la Liga MX: TV y streaming online

Pumas UNAM y Cruz Azul se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Estadio Olimpico Universitario, por la jornada 11 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Pumas UNAM vs. Cruz Azul, Liga MX
Pumas UNAM vs. Cruz Azul, Liga MX

El Estadio Olimpico Universitario abre sus puertas este domingo 11 de octubre para un clásico capitalino que llega en un momento raro para los dos: ni Pumas ni Cruz Azul logran encontrar regularidad en esta Liga MX.

Es la jornada 11 y ambos necesitan puntos para no quedar relegados en la tabla. Cruz Azul llega como favorito, pero su defensa viene regalando goles y eso puede abrirle una puerta a un Pumas necesitado de un triunfo que le cambie el semestre.

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Horario del partido

  • México: 19:15 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX
  • Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
  • Centroamérica: TUDN

La actualidad de ambos equipos

Pumas UNAM no logra despegar. Viene de caer 2-3 de local ante Atlético San Luis, después de un empate como visitante frente a Atlas y una derrota contundente 0-3 ante Guadalajara. Con 12 puntos en 10 partidos y el 13° lugar, el equipo necesita un resultado que le devuelva algo de confianza en su propia cancha.

Cruz Azul, por su parte, llega con una mezcla de buenas y malas noticias. Ganó 4-3 a Club América en un partido de ida y vuelta, pero después cayó 0-1 ante Monterrey y empató 3-3 de local frente a Toluca. Esa última racha muestra un equipo que ataca con peligro pero que también sufre atrás, algo que podría aprovechar Pumas si logra ser preciso arriba.

El historial entre Pumas UNAM y Cruz Azul

El historial es claramente favorable a Cruz Azul: de 68 enfrentamientos ganó 35, Pumas se quedó con 15 y hubo 18 empates, con una diferencia de gol amplia a favor de la Máquina (110 contra 73). En los últimos cruces, sin embargo, la cosa estuvo más pareja: hubo triunfos para ambos lados y varios empates, incluido un 0-0 reciente, lo que muestra que el dominio histórico no siempre se traduce en la cancha actual.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/05/2026Pumas UNAM vs. Cruz Azul1-2Liga MX
22/05/2026Cruz Azul vs. Pumas UNAM0-0Liga MX
15/03/2026Pumas UNAM vs. Cruz Azul2-2Liga MX
09/11/2025Cruz Azul vs. Pumas UNAM2-3Liga MX
11/10/2025Cruz Azul vs. Pumas UNAM2-0Club Friendlies
06/04/2025Cruz Azul vs. Pumas UNAM3-2Liga MX
27/10/2024Pumas UNAM vs. Cruz Azul0-2Liga MX
13/05/2024Cruz Azul vs. Pumas UNAM2-2Liga MX
10/05/2024Pumas UNAM vs. Cruz Azul0-2Liga MX
31/03/2024Pumas UNAM vs. Cruz Azul0-0Liga MX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Atlético San Luis vs. Santos Laguna — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Pachuca vs. Necaxa — domingo 11 de octubre, 17:10 hs

En síntesis

  • Pumas UNAM y Cruz Azul se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 11 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo y ViX.
  • Pumas UNAM suma 12 puntos en el torneo.
  • Cruz Azul suma 16 puntos en el torneo.
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