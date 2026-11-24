Tras quedar fuera de la Liguilla del Apertura 2026, el conjunto universitario comienza a planificar la próxima temporada. Nathan Silva, Rubén Duarte y Luciano Herrera aparecen entre los futbolistas que podrían abandonar el club.

El año deportivo de Pumas terminó antes de lo esperado. Después de un gran Apertura 2026, en el que el conjunto universitario estuvo muy cerca de levantar el título, los Felinos se despidieron del campeonato sin conseguir la clasificación a la Liguilla. Ahora, la directiva comienza a pensar en los cambios que podría realizar de cara al próximo torneo.

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Si bien Esteban Solari continuará al frente del equipo para el Clausura 2027, es probable que haya movimientos tanto en el apartado de incorporaciones como en el de salidas. La intención será conformar un plantel que pueda volver a competir por los primeros puestos y dejar atrás el resultado del último semestre.

En ese contexto, durante las últimas horas se conoció que tres futbolistas podrían abandonar la institución por diferentes motivos. Según informó Nación Deportes, se trata de Nathan Silva, Rubén Duarte y Luciano Herrera, quienes tienen distintas situaciones contractuales y deportivas que podrían facilitar su salida de Universidad Nacional.

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Los motivos por los que podrían salir de Pumas

El primero de los nombres es Nathan Silva. El defensor brasileño fue durante varios años uno de los referentes de la última línea universitaria, pero su continuidad no estaría asegurada. Su contrato finaliza en el verano y, si aparece una oferta por sus servicios, la directiva estaría dispuesta a analizarla.

Una situación similar atraviesa Rubén Duarte. El zaguero español también tiene un vínculo contractual con poco tiempo por delante y en Pumas considerarían aceptar una propuesta si llega por el futbolista. De esta manera, su futuro dependerá en buena medida de las ofertas que puedan aparecer durante el mercado.

Por último, aparece Luciano Herrera. A diferencia de los dos defensores, el atacante argentino no consiguió tener la regularidad esperada desde su llegada y la institución buscaría finalizar anticipadamente su préstamo. Así, su etapa en Universidad Nacional podría terminar antes de lo previsto.

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