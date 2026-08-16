¿Juega Brian Rodríguez? Las alineaciones de América vs. Atlético de San Luis por la Jornada 4 del Apertura 2026

Desde las 17:00 hs de la CDMX, América recibe a Atlético de San Luis en el Estadio Azteca por la cuarta jornada de la fase de grupos del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX luego de pasar la fase de grupos de la Leagues Cup durante la semana.
El equipo de Guillermo Almada es uno de los líderes del torneo con dos victorias y un empate, y buscará volver a sumar de a tres para seguir por el mismo camino. Las Águilas mostraron un gran nivel hasta el momento pero todavía quedan cosas por corregir.
Atlético San Luis, por su parte, perdió un partido y empató los dos restantes. El equipo visitante buscará dar el batacazo fuera de casa y llevarse un triunfo importante.
Alineación de América vs. Atlético de San Luis
- Rodolfo Cota
- Kevin Álvarez
- Israel Reyes
- Sebastián Cáceres
- Cristian Borja
- Alan Cervantes
- Erick Sánchez
- Raphael Veiga
- Isaías Violante
- Brian Rodríguez
- Henry Martín
Alineación de Atlético de San Luis vs. América
- Andrés Sánchez
- Eduardo Águila
- Miguel García
- Benjamín Galindo
- Lucas Esteves
- Román Torres
- Óscar Macías
- Sébastien Salles-Lamonge
- Rafa Llorente
- David Rodríguez
- Felipe Mora
Así quedó la tabla de posiciones y goleo de la Liga MX tras el triunfo de Rayados y el empate de Toluca
En sintesis
- Club América recibe a Atlético de San Luis a las 17:00 en Estadio Azteca.
- Guillermo Almada lidera invicto con dos victorias y un empate en el Apertura 2026.
- Brian Rodríguez y Henry Martín alinean como titulares en el ataque de América.