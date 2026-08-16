Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LIGA MX

¿Juega Brian Rodríguez? Las alineaciones de América vs. Atlético de San Luis por la Jornada 4 del Apertura 2026

El equipo de Guillermo Almada quiere seguir invicto en el torneo y buscará los tres puntos ante Atlético San Luis de local.

América vs. Atlético San Luis por la Liga MX.
© Getty ImagesAmérica vs. Atlético San Luis por la Liga MX.

Desde las 17:00 hs de la CDMX, América recibe a Atlético de San Luis en el Estadio Azteca por la cuarta jornada de la fase de grupos del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX luego de pasar la fase de grupos de la Leagues Cup durante la semana.

El equipo de Guillermo Almada es uno de los líderes del torneo con dos victorias y un empate, y buscará volver a sumar de a tres para seguir por el mismo camino. Las Águilas mostraron un gran nivel hasta el momento pero todavía quedan cosas por corregir.

+ Seguinos en

Atlético San Luis, por su parte, perdió un partido y empató los dos restantes. El equipo visitante buscará dar el batacazo fuera de casa y llevarse un triunfo importante.

Alineación de América vs. Atlético de San Luis

  • Rodolfo Cota
  • Kevin Álvarez
  • Israel Reyes
  • Sebastián Cáceres
  • Cristian Borja
  • Alan Cervantes
  • Erick Sánchez
  • Raphael Veiga
  • Isaías Violante
  • Brian Rodríguez
  • Henry Martín

Alineación de Atlético de San Luis vs. América

  • Andrés Sánchez
  • Eduardo Águila
  • Miguel García
  • Benjamín Galindo
  • Lucas Esteves
  • Román Torres
  • Óscar Macías
  • Sébastien Salles-Lamonge
  • Rafa Llorente
  • David Rodríguez
  • Felipe Mora
Ver también

Así quedó la tabla de posiciones y goleo de la Liga MX tras el triunfo de Rayados y el empate de Toluca

En sintesis

  • Club América recibe a Atlético de San Luis a las 17:00 en Estadio Azteca.
  • Guillermo Almada lidera invicto con dos victorias y un empate en el Apertura 2026.
  • Brian Rodríguez y Henry Martín alinean como titulares en el ataque de América.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones