¿Juega Brian Rodríguez? Las alineaciones de América vs. Atlético de San Luis por la Jornada 4 del Apertura 2026

El equipo de Guillermo Almada quiere seguir invicto en el torneo y buscará los tres puntos ante Atlético San Luis de local.

Desde las 17:00 hs de la CDMX, América recibe a Atlético de San Luis en el Estadio Azteca por la cuarta jornada de la fase de grupos del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX luego de pasar la fase de grupos de la Leagues Cup durante la semana.

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El equipo de Guillermo Almada es uno de los líderes del torneo con dos victorias y un empate, y buscará volver a sumar de a tres para seguir por el mismo camino. Las Águilas mostraron un gran nivel hasta el momento pero todavía quedan cosas por corregir.

Atlético San Luis, por su parte, perdió un partido y empató los dos restantes. El equipo visitante buscará dar el batacazo fuera de casa y llevarse un triunfo importante.

Alineación de América vs. Atlético de San Luis

Rodolfo Cota

Kevin Álvarez

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Cristian Borja

Alan Cervantes

Erick Sánchez

Raphael Veiga

Isaías Violante

Brian Rodríguez

Henry Martín

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Alineación de Atlético de San Luis vs. América

Andrés Sánchez

Eduardo Águila

Miguel García

Benjamín Galindo

Lucas Esteves

Román Torres

Óscar Macías

Sébastien Salles-Lamonge

Rafa Llorente

David Rodríguez

Felipe Mora

En sintesis