En un Gigante de Acero que estará a rebalsar de público de Monterrey, los Rayados buscarán volver a la victoria ante Xolos, una de las revelaciones del torneo. Ambos vienen de dejar puntos en el camino y hoy no se les puede escapar el triunfo de las manos si quieren sostenerse en zona de clasificación a Liguilla.

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El choque de Rayados contra Xolos de esta tarde es trascendental para lo que viene en el cierre de la fase regular. Se trata de un cruce de “rivales directos”: uno está 8° y otro está 7°, con apenas un punto de diferencia en la tabla del Apertura 2026. Cualquier resultado que pudiera darse dejará mucho de qué hablar en el post-partido.

Dónde ver Rayados vs. Xolos EN VIVO por TV en México:

El juego CF Monterrey vs. Club Tijuana se podrá seguir en vivo y en directo por televisión, a lo largo y ancho del país, a través de dos pantallas distintas. Canal 5 transmitirá el encuentro de manera gratuita por la señal abierta, mientras que TUDN pasará el partido en forma paga por la señal de cable.

Rayados y Xolos, cara a cara en Monterrey [Foto: Getty]

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Dónde ver Rayados vs. Xolos EN VIVO por streaming online en México:

El juego CF Monterrey vs. Club Tijuana se podrá sintonizar en vivo y en directo online, en todo el territorio nacional, también por medio de dos plataformas. Layvtime tiene parte de los derechos de transmisión (va gratis), y además lo podrán encontrar en ViX Premium (bajo suscripción paga).

Fecha y hora de Rayados vs. Xolos por el Apertura 2026:

El juego CF Monterrey vs. Club Tijuana se desarrollará HOY sábado 31 de octubre a partir de las 19.00 horas del Centro de México, en la segunda franja horaria del día. El Estadio BBVA será el escenario donde se celebrará la ocasión, que cabe recordar es el recinto que más aficionados ha recibido durante esta actual Liga MX.

Árbitro designado de Rayados vs. Xolos por el Apertura 2026:

El juego CF Monterrey vs. Club Tijuana estará a cargo de Jorge Abraham Camacho Peregrina, que impartirá justicia en el mítico Gigante de Acero. El silbante de 33 años de edad tendrá en sus manos uno de los partidos más importantes del fin de semana de la Liga MX.