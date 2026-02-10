Ante una serie de cambios en Fox Sports, se revelaron varias empresas con este primer nombre, pero cambiándole, por así decirlo, el apellido. Ahora, partidos de Concachampions y Liga MX se anuncian por Fox One, sin embargo, hay muchas dudas en torno a qué eventos deportivos se pueden ver en uno y cuáles en otro y aquí te explicamos las diferencias.

Grupos diferentes en Fox

Par comenzar en México hay dos cadenas que pertenecen a Fox, pero no son la misma empresa. En el caso de FOX (Caliente TV) es parte de Fox Corporation, mientras que Fox Sport es de Grupo Lauman. Es por ello que algunos clubes de la Liga MX habían tenido ciertas rencillas con este segundo y los encuentros ya no se transmiten ahí.

Ahora bien FOX, FOX+, FOX en Tubi, FOX en Tubi Xtra, Tubi, FOX One y FOX Deportes son marcas y plataformas que pertenecen a la primera, FOX Corporation. Mientras que FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FOX Sports Premium y FOX Spots App son señales que se manejan desde Grupo Lauman en México.

¿Qué FOX transmite futbol?

Tomando esto en cuenta, durante este año FOX Corporation a través de sus marcas y plataformas tendrá la mitad de partidos de la UEFA Champions League y la Premier League compartidos con HBO Max. Tendrá los duelos de la Liga MX y la Liga MX Femenil. La Ligue 1, Bundesliga, Supercopa de Alemania, FA Cup, Community Shield, Saudi Pro League, Coppa Italia, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Central American Cup, CONCACAF Caribbean Cup, Women’s Super League, Serie A Femminile, Arkema Premiere League y Trophée des Champions.

¿Dónde ver la Concachampions y la Liga MX?

De esta manera, los partidos de la Liga MX y Concachampions se podrán ver en Fox One MX que es su aplicación en México o en su sitio web. Aunque Claro Video y Prime Video tienen paquetes limitados con algunos encuentros disponibles. Los partidos de la Liga MX Femenil se ven a través de Tubi en la aplicación de manera gratuita.

En síntesis