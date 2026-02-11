El Bayern Múnich sigue a paso firme en la temporada. Con el objetivo de conquistar todos los títulos que tiene en disputa, este miércoles se midió ante el Leipzig por los cuartos de final de la Copa de Alemania y contó con la participación estelar de Luis Díaz, el colombiano que está en su mejor momento desde que llegó a Alemania. Ahora, el Guajiro se lució con un nuevo tanto fundamental.

Así fue el nuevo gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Tras la apertura del marcador gracias a un penalti convertido por Harry Kane a los 64 minutos, a los 67 llegó una jugada colectiva magistral que culminó con Díaz mano a mano con el portero Maarten Vandevoordt, a quien anticipó en la búsqueda del balón para definir con un toque suave que envió el esférico al fondo de la red, casi que pidiendo permiso.

Lo único que le quedó al Bayern fue manejar las acciones del encuentro hasta sostener la victoria de 2-0 y sentenciar su lugar entre los cuatro mejores de la competencia local. De esta manera, el conjunto bávaro esperará a su rival con la misión de mantener el ritmo imparable que arrastra y sumar la mayor cantidad de títulos a su vitrina en una temporada que augura mucho éxito.

Respecto a los posibles rivales del Bayern en semis, aparecen el Bayer Leverkusen, Stuttgart y Friburgo. El sorteo para decretar los cruces definitorios será el próximo 22 de febrero, por lo que habrá que aguardar un poco más hasta conocer el cuadro final que buscará encontrar a los dos mejores de este certamen doméstico.

Por su parte, para Lucho se trató del tanto número 18 con la camisa del Bayern en 30 partidos. Aunque su misión principal no está centrada en convertir, la realidad es que el colombiano atraviesa una racha impresionante en la que encontró la facilidad de anotar en encuentros consecutivos, demostrando lo importante y constante que puede ser para su equipo.

En síntesis

El Bayern Múnich venció 2-0 al Leipzig y clasificó a semifinales de la Copa de Alemania .

venció 2-0 al Leipzig y clasificó a semifinales de la . Luis Díaz anotó el segundo gol del encuentro tras una anotación previa de Harry Kane .

anotó el segundo gol del encuentro tras una anotación previa de . El colombiano Luis Díaz suma 18 goles en 30 partidos oficiales con el club bávaro.

