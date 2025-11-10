La fase regular del Apertura 2025 del futbol mexicano terminó con polémica. Pumas venció 3-2 a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y consiguió clasificar al Play-In, pero el partido dejó muchas controversias que aún están siendo analizadas por la prensa y por las autoridades arbitrales de la Liga MX.

Cuando estaba finalizando el primer tiempo, Adalberto Carrasquilla se lanzó a taponar un despeje de Kevin Mier y terminó propinándole una fractura en su tibia derecha. El portero colombiano fue retirado del campo inmediatamente, el futbolista panameño solo vio la amarilla y ahora la directiva celeste está decidida a buscar una sanción ejemplar para el mediocampista por su temeraria acción.

Al enterarse de las intenciones de las autoridades de La Máquina, Efraín Juárez habló en conferencia de prensa y defendió a su jugador: ”No la veo. Nosotros también deberíamos pedir la inhabilitación del chico que se cayó encima de José Juan Macías, José Paradela. Por favor, por favor… creo que mi equipo nunca se ha mostrado mala leche. Es futbol, dejen de joder”.

Pumas UNAM la peleará desde el Play-In

Los irregulares resultados llevaron al equipo de CU a tener que sufrir desde el Play-In. Luego del parón por la ventana FIFA de noviembre, los dirigidos por Efraín Juárez deberán derrotar a Pachuca en la primera etapa de esta fase y posteriormente tendrán que vencer al perdedor de la serie entre Tijuana y FC Juárez, apuntando a disputar los Cuartos de Final de la Liguilla con Toluca.

En el Pedregal ya saben que no contará con José Juan Macías para el emparejamiento con los Tuzos, por eso están a la defensiva y a la espera de una resolución favorable por parte de la Comisión Disciplinaria de la FMF en el caso de Adalberto Carrasquilla. El mediocampista de Panamá es un elemento clave para los Universitarios y perderlo sería complicar el porvenir del equipo.

