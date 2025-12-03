Justo después de la eliminación del conjunto de FC Juárez se dio a conocer que Martín Varini ya estaba apalabrado con Necaxa ante la salida inminente de Fernando Gago. La baja del DT se dio a conocer antes de que se revelara esta noticia que también causó impacto en la escuadra de Bravos debido a que quedaron eliminados.

Pero es que ya estamos a mitad de semana y aunque el estratega ya se despidió del conjunto fronterizo, aún no ha anunciado la llegada de Varini al conjunto. Lo que sí es que ya confirmó tres bajas para el Clausura 2026, algo que sorprende porque el nuevo estratega podría tenerlos contemplados y la directiva optó por decirles adiós antes de su arribo.

Las 3 bajas de Necaxa

De acuerdo con lo publicado, la primera baja en el equipo es Johan Rojas, el colombiano estuvo a préstamo, por lo que ahora tendrá que volver con Rayados, que es el equipo que lo cedió. Estando en el conjunto hidrocálido no pudo hacer lo esperado ya que sólo registró un par de anotaciones y dos asistencias en 31 duelos disputados.

La segunda baja es la de Iván Rodríguez, el “Jefecito” ante la llegada de Ignacio Ambriz al Club León fue solicitado con la escuadra, por lo que concluyó el préstamo que tenían por él. Aún le quedan seis meses de contrato con su nueva escuadra, por lo que al no tener un gran desempeño con los Rayos no será parte de los elegidos por Martín.

La tercera y última baja es la de Diego de Buen, el futbolista había estado en la plantilla por petición de Nicolás Larcamón, con Gago no pudo consagrarse como se esperaba y sólo tuvo un total de 28 juegos con esta camiseta. Hasta el momento no se ha definido a qué equipo se iría en caso de que entre en los planes de alguno.

