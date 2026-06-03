Pachuca estuvo cerca de volver a disputar una final de la Liga MX, pero los Tuzos terminaron quedando eliminados por Pumas en la semifinal de la Liguilla. El conjunto de Hidalgo tendrá que tomar dos decisiones importantes en el mercado relacionadas con Enner Valencia y Salomón Rondón.

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De acuerdo a la información del periodista René Tovar, Enner Valencia no continuaría en Pachuca a pesar de todavía tener contrato hasta diciembre de 2027. ESPN México contó que los Tuzos buscan liberar plazas de extranjeros y el delantero es uno de los apuntados.

Enner Valencia se encuentra con Ecuador a punto de disputar el Mundial 2026. Hace unos meses Gonzalo Vargas, el representante del delantero, manifestó que era posible que fiche por el Emelec de su país una vez que finalice la Copa del Mundo, por lo que ese podría ser su próximo destino.

La situación de Salomón Rondón

Por otra parte, el contrato de Salomón Rondón con los Tuzos llegó a su fin y de acuerdo a René Tovar todavía no hay una decisión tomada sobre la continuidad del venezolano. El delantero fue titular en la etapa regular del Clausura, pero luego en la Liguilla perdió su lugar.

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Enner Valencia disputa con Ecuador el Mundial 2026 (Getty Images)

Perder tanto a Enner Valencia como a Salomón Rondón en el mismo mercado suena como algo complejo por parte de Pachuca. Más allá de querer liberar plazas de extranjeros, ambos le daban jerarquía y experiencia a los Tuzos, aunque eran de un perfil similar y era difícil complementarlos.

Enner Valencia se despediría de Hidalgo con 26 goles en 47 partidos disputados, mientras que Salomón Rondón por el momento ha marcado 41 anotaciones en 90 encuentros y está por verse cuál será el futuro del venezolano para la próxima temporada.

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En síntesis