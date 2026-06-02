Es tiempo de reestructuración en el plantel profesional del Toluca, y el departamento encargado del futbol comienza a delinear el equipo para el próximo torneo. Se viene un semestre recargado con compromisos locales e internacionales, y en la institución escarlata son conscientes que el margen de error se achica cada vez más.

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Antes de revisar las salidas del equipo y los potenciales fichajes, el club debe ocuparse de algo más tempranero: los regresos. Hace unos días se supo de la vuelta de Iván López; sin embargo, hay otro retorno que entusiasmará más a la afición del Toluca. Tiene que ver con uno de los que formó parte del proceso que rompió la sequía de quince años.

El futbolista que está pronto a decir ‘hola de nuevo’ es Brian García, más conocido popularmente como ‘Guame’. Tras una gran temporada en los Tuzos, vuelve por el fin de su cesión en aquel equipo. No obstante, hay una trama detrás de esa partida del Pachuca, que tenía intenciones de mantener al futbolista en sus filas post verano.

Toluca recupera a Brian García tras su préstamo [Foto: Getty]

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Según Raúl Gómez, periodista especializado en Pachuca que ratificó la información, los clubes no llegaron a un acuerdo por la opción de compra. Los ‘Tuzos’ querían adquirir su ficha por un valor más bajo al fijado inicialmente, y en Toluca consideran que se re-cotizó y que hoy cuesta más que lo que estaban dispuestos a pagar. Por ello, regresa al dueño de su pase.

En este contexto, el mismo periodista, con fuentes dentro del cuadro de Hidalgo, reveló que los Tuzos están interesados en Mauricio Isais. Esto es, podrían reemplazar a Brian García, su último lateral izquierdo proveniente de Toluca, con quien el último torneo fue el lateral izquierdo suplente de Toluca. En este caso, los ‘Diablos Rojos’ verían con mejores ojos darle el gusto al Pachuca.

Mauricio Isais, el otro jugador que quiere Pachuca [Foto: Getty]

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El buen rendimiento de Brian García en su préstamo en Pachuca:

En varios casos, las cesiones suelen criticarse porque no funcionan o los jugadores cedidos no tienen la continuidad esperada. No es esa la situación del ‘Guame’, sino todo lo contrario: acabó siendo titular indiscutido en la banda izquierda del conjunto de Esteban Solari, que llegó a semifinales. Un paso atrás para dar dos hacia adelante.

En su período como futbolista del cuadro blanquiazul, Brian García llegó a disputar 39 partidos en total, donde además pudo aportar 1 gol y 4 asistencias. En su primer semestre en Pachuca jugó 20 encuentros, diecisiete por Torneo Apertura y tres por Leagues Cup; y en el segundo, 19 compromisos, todos por Torneo Clausura.

Ante las sensaciones positivas que ha dejado el seguimiento de su cesión en Tuzos, el ‘Guame’ podría ser tenido en cuenta para esta temporada. Toluca tendrá el Apertura 2026, la Leagues Cup 2026 y la Copa Intercontinental 2026, por lo que no puede darse el lujo de tener un plantel corto. Así, Brian García podría quedar como competidor de Jesús Gallardo así como de variante para el lateral derecho de ser necesario.

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