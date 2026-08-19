Escándalo en puerta con Jhohan Romaña: el jugador de León denunciaría por estafa a San Lorenzo de Argentina

El flamante refuerzo del Club León para este torneo, Jhohan Romaña, quedó en el centro de una fuerte controversia administrativa tras su salida del fútbol argentino. La empresa de representación Zelaya Soccer emitió un durísimo comunicado público en el que exige explicaciones sobre las condiciones en las que se dio la transferencia del defensor colombiano […]

El flamante refuerzo del Club León para este torneo, Jhohan Romaña, quedó en el centro de una fuerte controversia administrativa tras su salida del fútbol argentino. La empresa de representación Zelaya Soccer emitió un durísimo comunicado público en el que exige explicaciones sobre las condiciones en las que se dio la transferencia del defensor colombiano hacia la Fiera, acusando a la dirigencia de San Lorenzo de ocultar detalles contractuales y desconocer acuerdos previos.

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La agencia aclaró que su intervención fue clave para que Romaña desembarcara en el Ciclón allá por enero de 2024 procedente del Austin FC de la MLS. Según el documento, la firma financió de forma directa la compra del pase del zaguero y asumió los riesgos económicos iniciales para concretar la operación, permitiendo que el jugador sumara 104 partidos en el fútbol argentino y se revalorizara de gran manera en el mercado.

El conflicto estalló a raíz de las negociaciones posteriores que terminaron con el traspaso del cafetero a la Liga MX. Desde Zelaya Soccer afirman que San Lorenzo rechazó en su momento varias ofertas formales presentadas por su intermediación y que, al momento de cerrar la venta definitiva con León, la dirigencia de Boedo desconoció los instrumentos legales firmados y omitió informar bajo qué condiciones se pactó la transacción.

Jhohan Romaña dejó una historia abierta en San Lorenzo de Almagro. (GETTY IMAGES)

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Ante este panorama, los abogados de la agencia ya revisan la documentación para exigir que se aclaren las obligaciones pendientes y se respeten los porcentajes correspondientes. La firma dejó en claro que no busca polemizar en los medios sino confrontar los hechos “contrato por contrato”, solicitando máxima transparencia a las autoridades del club argentino para transparentar los números reales de la venta.

De esta forma, la llegada de Romaña a León suma un capítulo extra fuera de la cancha que promete derivar en reclamos legales a nivel institucional. Mientras el defensor busca consolidarse en la zaga de los Panzas Verdes, la trama financiera alrededor de su fichaje destapó una importante grieta entre San Lorenzo y los inversores que apostaron por su carrera en los inicios del proceso.

En síntesis

San Lorenzo y Zelaya Soccer se enfrentan tras el traspaso de Jhohan Romaña.

se enfrentan tras el traspaso de Jhohan Romaña. Jhohan Romaña llegó al Club León procedente del fútbol argentino este mercado de pases.

llegó al Club León procedente del fútbol argentino este mercado de pases. La agencia Zelaya Soccer exige transparencia en los detalles financieros de la transferencia.