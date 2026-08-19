Pese al positivo comienzo de temporada a nivel resultados, la directiva del Club América no baja los brazos en el mercado. El conjunto azulcrema fue uno de los últimos en salir a buscar refuerzos, pero de a poco los mismos comenzaron a llegar a Coapa. Y ahora que cayeron varios juntos, en la institución esperan conseguir algunos más.

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Después de la llegada de Oscar Perea y Edwin Cerrillo, que ya jugaron sus primeros partidos en el equipo, Miguel Borja ya llegó a México para sumarse a las Águilas. El colombiano se convirtió en el tercer fichaje del América para esta segunda mitad del año, tras el acuerdo con Al-Wasl por la transferencia definitiva del centrodelantero.

Luego de la contratación de Miguel Borja, Julio ‘Profe’ Ibáñez reveló que la cúpula tiene pensado traer dos refuerzos más para brindarle nuevas variantes a Guillermo Almada. En total, el América cerraría su plantilla con cinco incorporaciones realizadas, pero para ello primero deberán llegar a un acuerdo con los apuntados en cuestión.

Santiago Baños, presionado para traer más fichajes [Foto: Getty]

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De acuerdo a su reporte, en primer lugar, el jugador que está buscando la institución es un volante de contención, pudiendo competir con Alan Cervantes e Ícaro en ese sector. Según agregó León Lecanda de ESPN, Almada contempla a Érick Sánchez más como un enganche, por lo que no contaría como una alternativa para pivote.

En segundo término, el otro fichaje que apuntan a realizar en el América sería un extremo por derecha, donde ya cuentan con Isaías Violante o Alex Zendejas (volviendo de una lesión). La opción de Jaminton Campaz todavía no está caída, pero sí está frenada por el momento. La intención es abrochar un delantero antes del fin de semana.

Para poder incorporar en los últimos días del mercado de pases, el América todavía cuenta con una plaza de extranjero, por lo que uno de los dos refuerzos debe ser mexicano. Ya se han disputado cuatro jornadas del Apertura 2026, y en las ‘Águilas’ son optimistas que para después de la próxima fecha de este torneo de la Liga MX tengan novedades.