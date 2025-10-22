¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Atlas vs. Club León por la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX

Es día de Liga MX con la continuidad de la Jornada 14 del Apertura 2025. En Jalisco, Atlas recibe a León en un enfrentamiento que pondrá cara a cara a dos equipos que necesitan sumar con urgencia. Aún con posibilidades de ingresar en Liguilla, es de vital importancia conseguir una victoria que les permita continuar con vida en la competencia.

Por ese motivo, tanto los Zorros como la Fiera pondrán lo mejor que tienen a disposición. Aún no se ha confirmado si James Rodríguez será de la partida en el visitante, por lo que León podría perder a su jugador estrella en este compromiso. De cualquier manera, se espera un XI de gala en ambos lados de la cancha.

En el local, se puede observar que Atlas marcha en el puesto 13 con la misma cantidad de puntos, a uno del último lugar de Play-In que ocupa Pumas. Por su parte, León acumula 12 unidades, lo que evidencia los apuros que también ambos planteles en salir del estadio la victoria bajo el brazo.

A falta de muy pocas jornada para el final de la primera instancia de la competencia, tanto Atlas como León deben aprovechar la posibilidad de dejar en el camino a un rival directo que les puede permitir tomar confianza de cara a la parte más importante del año, en la que definirán si se van de vacaciones antes que nadie o si siguen con el sueño de ser campeones.

La alineación de Atlas para recibir a León

Camilo Vargas

Gaddi Aguirre

Rober Pier

Adrián Mora

Gustavo Ferrareis

Víctor Ríos

Paulo Ramírez

Sergio Hernández

Mateo García

Diego González

Uros Djurdjevic



DT: Diego Cocca.

La alineación de León para visitar a Atlas