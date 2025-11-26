Ya se jugaba el minuto 47 de la primera mitad de los Cuartos de Final de Ida entre Rayados y el Club América en el Estadio BBVA, ninguno de los equipos había logrado concretar sus llegadas en el terreno de juego, hasta que apareció Sergio Canales para conseguir la anotación que les diera la oportunidad de ponerse arriba en el marcador en casa.

¿Golazo de Canales o error de Reyes?

Pese al mal clima de lluvia que hay en el Gigante de Acero fue en ese minuto exactamente cuando Canales apareció y con un potente disparo lanzó el balón desde afuera del área para conseguir el primer tanto de Monterrey en el juego para un 1-0 a favor contra las Águilas. La pelota pasó por encima de las manos de Luis Ángel Malagón sin oportunidad de atajar.

Sin embargo, en la repetición de la jugada viene la duda y es que el jugador español lanza el balón y éste golpea con Israel Reyes, quien desvía la pelota y es ahí donde cae la anotación. De manera inmediata se puede ver la molestia del arquero azulcrema hacia sus compañeros por esta situación, aún así no le resta el mérito a la anotación.

El festejo del “Chupete” Suazo

Aunado a ese tanto, algo que fue sumamente emotivo, fue que justo el día en el que Canales fue reconocido por sus primeros 100 partidos vistiendo la camiseta de Rayados y se nombró a una calle con el nombre de Humberto Suazo en Monterrey; el propio Sergio festejó ese tanto con la típica celebración del “Chupete” lo que lo hizo aún más épico.

Hasta el momento el equipo de casa se mantiene arriba en el marcador, un resultado que le ayuda mucho para la vuelta el próximo sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sumar más tantos en la segunda mitad será clave para la escuadra de Rayados con la idea de que el equipo azulcrema no le dé la vuelta en su casa.

