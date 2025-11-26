Si bien se esperaba que Monterrey y América se respetasen más y regalaran un partido más jugado que friccionado, el encuentro de ida de estos cuartos de final está siendo mucho más violento y ‘sucio’ de lo normal. Empujones, entredichos verbales, entradas desleales y tarjetas se llevan las reacciones de los fanáticos en el Gigante de Acero, en un duelo muy caliente.

Publicidad

Publicidad

De todas las acciones e infracciones del juego de Liguilla, una situación en particular se llevó los ojos de todos en el estadio y por televisión. El primer tiempo del encuentro entre los ‘Rayados’ y las ‘Águilas’ dejó una polémica que será muy discutida en la serie, producto de una roja que el árbitro del compromiso no le mostró a un futbolista del local.

Promediando la mitad de la etapa inicial, Jesús Corona le clavó los tapones sobre la rodilla a Israel Reyes, dejándolo tendido en el suelo en el área del América. El ‘Tecatito’ intentó quitarle el balón por medio de una entrada terrestre, pero llegó tarde a la jugada y terminó lastimando al defensor del equipo de André Jardine, que tardó varios instantes en levantarse del piso.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En el momento, se notó la dureza de la falta del ‘Tecatito’ Corona sobre Reyes; sin embargo, fue la repetición de la acción la que encendió el debate. En la reiteración de la jugada, se observa muy claramente cómo el atacante de Monterrey pisa con su botín al rival en una zona comprometedora y delicada, exponiéndose a recibir la tarjeta roja.

Si bien toda la banca del América reclamó la penalización arbitral, el juez decidió no expulsarlo y el VAR ratificó su decisión. Lo más llamativo del episodio fue que el réferi detuvo el juego unos segundos esperando una comunicación de las autoridades de la técnología, pero pese a que las imágenes eran contundentes, ni siquiera lo invitaron a revisar la jugada en la cabina que está colocada dentro del terreno de juego.

ver también Allan Saint-Maximin se pierde la ida vs. Rayados: qué lesión tiene y cuál será su reemplazo en América

Producto de su falta sobre Israel Reyes, Tecatito Corona recibió la tarjeta amarilla y fue advertido por el árbitro sobre su forma de ir al duelo. Eso sí, se trata de un duelo de altísima intensidad, donde nadie da nada por perdido, y las pulsaciones están muy altas. No sería sorpresa que uno de los dos equipos termine el partido con diez jugadores, por cómo se están dando las cosas.

Publicidad

Publicidad