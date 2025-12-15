Valladolid despidió a Guillermo Almada por negociar con un equipo del Grupo Pachuca

Giro inesperado en la carrera de Guillermo Almada. El entrenador de 56 años había logrado dar el salto al Viejo Continente por primera vez en julio de 2025 para dirigir al Real Valladolid luego de su destacada labor con Pachuca. Sin embargo, fue despedido justo antes de que termine el año de una manera insólita.

Gabriel Solares, copresidente del Valladolid, confirmó que Almada dejó de ser el director técnico del equipo Pucelano debido a que se mostró interesado en dirigir a un equipo del Grupo Pachuca, todo mientras todavía tenía contrato vigente con el conjunto morado, actualmente 10° en la Segunda División de España.

Se trata de Real Oviedo, también de LaLiga2. Así lo contó el propio Solares ante la prensa: “Hablamos con Almada y nos dijo que le gustaría escuchar al Oviedo. Esta institución está por encima de cualquier persona, dejó de ser nuestro entrenador. Ya no forma parte de la institución porque el Real Valladolid no se puede permitir que nadie tenga dudas o intereses de estar en otro sitio“.

Más adelante, el dirigente de Real Valldolid, completó: “Guillermo Almada es un extraordinario entrenador y quería continuar con él, pero él toma sus decisiones. Hay otros muy buenos y alguno de ellos será considerado para ser el entrenador”.

Su llegada a Real Oviedo está al caer

Tras este desvinculamiento repentino con Valladolid, el camino quedó allanado para que Real Oviedo anuncie al uruguayo como su flamante nuevo entrenador. El conjunto asturiano se quedó sin DT luego de la salida de Luis Carrión y marcha 19° en la tabla de posiciones, solo por encima de Levante. Se espera que el anuncio de Guillermo Almada se concrete en los próximas días.

