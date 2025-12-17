Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Los dos refuerzos de la Liga MX que pediría Guillermo Almada como “caprichos” en el Real Oviedo

Ante la confirmación de Guillermo Almada en el Real Oviedo se especulan dos refuerzos de la Liga MX.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Guillermo Almada quiere fichajes de la Liga MX en el Real Oviedo
© Getty ImagesGuillermo Almada quiere fichajes de la Liga MX en el Real Oviedo

Fue este lunes cuando el Real Oviedo de nueva cuenta se quedó sin director técnico, después de darle las gracias a Veljko Paunovic como el estratega que los ascendió a la Primera División de LaLiga en España, decidieron ponerle fin también a la etapa de Luis Carrión al frente del equipo, por lo que designaron a Guillermo Almada.

Publicidad

El viejo conocido de Grupo Pachuca dejó al Valladolid para formar parte de esta plantilla, por lo que se comenzaron con los rumores de posibles jugadores que podrían reforzar su plantilla rumbo a la mitad del torneo. Es por ello que algunos elementos de la Liga MX son del interés del estratega para poder llevarse a su nuevo conjunto.

Almada quiere refuerzos de Tigres y Rayados

Ya este martes dirigió su primer entrenamiento, por lo que de acuerdo con la información del periodista de Telemundo, Omar Zerón, el estratega quiere llevarse a un par de refuerzos de México; uno de ellos proveniente de Rayados y otro de Tigres. Aunque no confirma qué jugadores serían los indicados ya se saben los equipos de los cuáles se los llevaría.

Sin embargo, hay mucha información respecto a su llegada, el estratega también tendría que dejar ir a Robert Kenedy a Pachuca, debido a que era uno de los tratos para que Almada llegara, por lo que ahora los Tuzos tendrán la carta de este futbolista. Es por ello que ante las ausencias que podría tener pediría como “capricho” a estos elementos.

Publicidad

¿Va por un delantero?

Sin embargo, el periodista español Juan Velázquez, menciona que no sólo serían los posibles fichajes del equipo regio, sino que también piensan en darle oportunidad a Oussama Idrissi y a Elías Montiel en esta nueva etapa en el equipo español, por lo que de llegar pondrían complicada la compra de alguno de los clubes regios, aunque ya asegurarían que van por un delantero.

Valladolid despidió a Guillermo Almada por negociar con un equipo del Grupo Pachuca

ver también

Valladolid despidió a Guillermo Almada por negociar con un equipo del Grupo Pachuca

En síntesis

  • Guillermo Almada fue nombrado nuevo director técnico del Real Oviedo tras su paso por el Valladolid.
  • Almada busca reforzarse con jugadores de la Liga MX, específicamente de Tigres y Rayados, según el periodista Omar Zerón.
  • Como parte del acuerdo, el jugador Robert Kenedy pasará a formar parte del Pachuca, propiedad de Grupo Pachuca.
  • El periodista Juan Velázquez menciona que también están en la mira los jugadores Oussama Idrissi y Elías Montiel para esta etapa en España.
Publicidad
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
En Rayados ganaba 5 millones y el salario que podría cobrar Sergio Ramos en United
Futbol Internacional

En Rayados ganaba 5 millones y el salario que podría cobrar Sergio Ramos en United

Boya terminó lesionado luego de festejar su gol ante Rayados
Liga MX

Boya terminó lesionado luego de festejar su gol ante Rayados

El motivo por el cuál Anthony Martial rechazó a Pumas para jugar en Rayados
Liga MX

El motivo por el cuál Anthony Martial rechazó a Pumas para jugar en Rayados

Talavera de la Reina vs. Real Madrid: Hora, TV y alineaciones por la Copa del Rey
Futbol Internacional

Talavera de la Reina vs. Real Madrid: Hora, TV y alineaciones por la Copa del Rey

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo