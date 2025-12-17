Fue este lunes cuando el Real Oviedo de nueva cuenta se quedó sin director técnico, después de darle las gracias a Veljko Paunovic como el estratega que los ascendió a la Primera División de LaLiga en España, decidieron ponerle fin también a la etapa de Luis Carrión al frente del equipo, por lo que designaron a Guillermo Almada.

El viejo conocido de Grupo Pachuca dejó al Valladolid para formar parte de esta plantilla, por lo que se comenzaron con los rumores de posibles jugadores que podrían reforzar su plantilla rumbo a la mitad del torneo. Es por ello que algunos elementos de la Liga MX son del interés del estratega para poder llevarse a su nuevo conjunto.

Almada quiere refuerzos de Tigres y Rayados

Ya este martes dirigió su primer entrenamiento, por lo que de acuerdo con la información del periodista de Telemundo, Omar Zerón, el estratega quiere llevarse a un par de refuerzos de México; uno de ellos proveniente de Rayados y otro de Tigres. Aunque no confirma qué jugadores serían los indicados ya se saben los equipos de los cuáles se los llevaría.

Sin embargo, hay mucha información respecto a su llegada, el estratega también tendría que dejar ir a Robert Kenedy a Pachuca, debido a que era uno de los tratos para que Almada llegara, por lo que ahora los Tuzos tendrán la carta de este futbolista. Es por ello que ante las ausencias que podría tener pediría como “capricho” a estos elementos.

¿Va por un delantero?

Sin embargo, el periodista español Juan Velázquez, menciona que no sólo serían los posibles fichajes del equipo regio, sino que también piensan en darle oportunidad a Oussama Idrissi y a Elías Montiel en esta nueva etapa en el equipo español, por lo que de llegar pondrían complicada la compra de alguno de los clubes regios, aunque ya asegurarían que van por un delantero.

