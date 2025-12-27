Chelsea y Aston Villa se ven las caras en Stamford Bridge en el marco de la Jornada 18 de la Premier League 2025-26. Los Blues buscan volver a la senda del triunfo luego de su reciente empate con Newcastle, pero adelante tendrán a un equipo que viene de ganar sus últimos 10 partidos, contando todas las competencias.

De hecho, los Villanos están terceros en la tabla de la Premier League, dos posiciones arriba de Chelsea y sin perderle pisada al líder, Arsenal. Por eso, en los papeles este encuentro -que comenzará a las 11:30 hs (CDMX)- promete ser el más atractivo del día.

Una de las dudas para este encuentro es Cole Palmer, figura del equipo londinense que todavía no ha recuperado su nivel luego de la lesión en la ingle y un posterior accidente doméstico. No obstante, todo apunta a que Enzo Maresca lo alineará como titular este sábado para seguir dándole confianza.

Probable alineación de Chelsea

Robert Sánchez

Reece James

Trevoh Chalobah

Wesley Fofana

Marc Cucurella

Enzo Fernández

Moisés Caicedo

Pedro Neto

Cole Palmer

Alejandro Garnacho

Joao Pedro

Probable alineación de Aston Villa