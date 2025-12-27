Es tendencia:
¿Juega Cole Palmer? Las alineaciones de Chelsea vs. Aston Villa por la Jornada 18 de la Premier League 2025-26

Stamford Bridge será testigo de uno de los partidos más atractivos de la fecha. A continuación, conoce qué jugadores eligió cada DT para saltar al campo.

Por Leandro Barraza

Chelsea y Aston Villa se enfrentan en Stamford Bridge
© GETTY IMAGESChelsea y Aston Villa se enfrentan en Stamford Bridge

Chelsea y Aston Villa se ven las caras en Stamford Bridge en el marco de la Jornada 18 de la Premier League 2025-26. Los Blues buscan volver a la senda del triunfo luego de su reciente empate con Newcastle, pero adelante tendrán a un equipo que viene de ganar sus últimos 10 partidos, contando todas las competencias.

De hecho, los Villanos están terceros en la tabla de la Premier League, dos posiciones arriba de Chelsea y sin perderle pisada al líder, Arsenal. Por eso, en los papeles este encuentro -que comenzará a las 11:30 hs (CDMX)- promete ser el más atractivo del día.

Una de las dudas para este encuentro es Cole Palmer, figura del equipo londinense que todavía no ha recuperado su nivel luego de la lesión en la ingle y un posterior accidente doméstico. No obstante, todo apunta a que Enzo Maresca lo alineará como titular este sábado para seguir dándole confianza.

Probable alineación de Chelsea

  • Robert Sánchez
  • Reece James
  • Trevoh Chalobah
  • Wesley Fofana
  • Marc Cucurella
  • Enzo Fernández
  • Moisés Caicedo
  • Pedro Neto
  • Cole Palmer
  • Alejandro Garnacho
  • Joao Pedro
Probable alineación de Aston Villa

  • Emiliano ‘Dibu’ Martínez
  • Matty Cash
  • Ezri Konsa
  • Victor Lindelof
  • Ian Maatsen
  • Boubacar Kamara
  • Amadou Onana
  • John McGinn
  • Youri Tielemans
  • Morgan Rogers
  • Ollie Watkins
leandro barraza
Leandro Barraza
