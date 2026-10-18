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Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX tras la victoria de Rayados de Monterrey

Repasa como quedaron las clasificaciones de cara a los encuentros trascendentales de la temporada.

Rayados obtuvo una victoria fundamental ante Pachuca.
© GETTY IMAGESRayados obtuvo una victoria fundamental ante Pachuca.

Este domingo se cerró la Jornada 12 de la Liga MX con un único encuentro. En condición de local, Rayados de Monterrey se enfrentó a Pachuca con la misión de obtener los tres puntos y cumplió para alcanzar los puestos de liguilla ante un rival que venía golpeado.

De esta manera, con un partido menos, América es el único líder con 24 unidades, con tres de ventaja sobre Toluca que acumula 21 puntos. Por su parte, Rayados alcanzó la línea de los 17 y se metió de lleno en la lucha de los ocho primeros que buscan meterse en la lucha por el título.

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En la tabla de goleo, quien volvió a responder fue Salomón Rondón. El venezolano alcanzó la línea de los 13 goles en 12 partidos y mira a todos desde arriba. El sudamericano quiere completar una segunda mitad de año exitosa mientras su equipo deambula en la parte baja de la clasificación.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX

En síntesis

  • Rayados de Monterrey venció a Pachuca en el cierre de la Jornada 12.
  • Club América lidera la Liga MX con 24 puntos, superando a Toluca.
  • Salomón Rondón encabeza la tabla de goleo con 13 tantos en 12 partidos.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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