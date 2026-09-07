Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras los 5 partidos de la jornada 7 del Apertura 2026

Así quedó la clasificación de la Regla de Menores del Apertura 2026 después de los cinco partidos disputados de la Jornada 7.

Este fin de semana se llevó a cabo la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, aunque la fecha no pudo completarse debido a la participación de algunos clubes en la Leagues Cup 2026. Con el tercer puesto y la gran final del certamen internacional, varios encuentros del campeonato mexicano quedaron pendientes.

Publicidad

Los partidos que sí se disputaron fueron Pachuca vs. Juárez, Atlético de San Luis vs. Chivas, Tigres vs. Necaxa, Atlas vs. Atlante y Cruz Azul vs. Santos Laguna. En tanto, todavía deben jugarse los compromisos entre América y Xolos, Pumas y León, Querétaro y Rayados, además de Puebla y Toluca.

Más allá de la clasificación general, otro de los aspectos que comienza a tomar relevancia en el Apertura 2026 es la Regla de Menores, que obliga a los clubes a brindar una determinada cantidad de minutos a futbolistas jóvenes que cumplen con los requisitos establecidos por el reglamento de competencia.

Para este torneo, cada equipo necesita acumular 1,170 minutos con jugadores nacidos en 2004 y posteriores. Los minutos se van sumando jornada tras jornada, por lo que aquellos equipos que todavía están lejos del objetivo tendrán que acelerar el paso en las próximas fechas para evitar complicaciones y una posible sanción al finalizar el campeonato.

Publicidad

Con los cinco partidos que ya se disputaron de la Jornada 7, así marcha por ahora la tabla de la Regla de Menores. Hay que tener en cuenta que los equipos que todavía no jugaron su encuentro de esta jornada aún pueden modificar su registro cuando completen sus respectivos partidos:

Equipo Minutos acumulados Minutos restantes América 1,169 1 Atlante 1,111 59 Tijuana 1,095 75 Necaxa 893 277 Pachuca 805 365 Toluca 636 570 Atlético de San Luis 619 551 Pumas UNAM 606 564 Atlas 592 578 Cruz Azul 557 613 Chivas 490 680 Tigres 451 719 León 306 864 Querétaro 293 877 Santos Laguna 270 900 Rayados 196 974 FC Juárez 152 1,018 Puebla 127 1,043

En sintesis

Cinco partidos disputados registró la Jornada 7 de la Liga MX por la Leagues Cup.

registró la Jornada 7 de la Liga MX por la Leagues Cup. 1,170 minutos para jóvenes exige la Regla de Menores a los clubes del Apertura 2026.

exige la Regla de Menores a los clubes del Apertura 2026. América lidera la tabla de la Regla de Menores faltando solo 1 minuto por cumplir.