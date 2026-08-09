¿Por qué no juega Henry Martín en América vs. Portland Timbers por la Leagues Cup?

Entérate del motivo por el cual se queda fuera de un partido fundamental quien es una de las estrellas de las Águilas.

El Club América afrontará este domingo su segundo compromiso de la Leagues Cup cuando enfrente a Portland Timbers con el objetivo de asegurar su clasificación a la siguiente ronda. El eleno Azulcrema buscará mantener el paso firme en el torneo internacional y consolidar el buen funcionamiento del equipo en territorio estadounidense. Sin embargo, la alineación inicial generó un revuelo inmediato entre la afición tras confirmarse la sorpresiva ausencia de Henry Martín en el once titular.

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El motivo por el que Henry Martín no juega en América vs. Portland Timbers

La baja delantero y capitán del equipo responde exclusivamente a una decisión táctica implementada por el entrenador Guillermo Almada. El DT uruguayo optó por modificar la referencia de ataque para dosificar cargas y probar una variante distinta ante la zaga rival, a pesar de que el atacante yucateco venía de ser titular en el debut con victoria por 3-1 frente a San Diego FC.

Para cubrir la vacante en la punta del ataque, la dirección técnica apostó por el ingreso de Alejandro Cárdenas como la única referencia de área desde el silbatazo inicial. De esta manera, la Bomba arrancará el partido sentado en el banquillo de relevos y esperará su oportunidad para sumar minutos en la parte complementaria según lo demande el trámite del encuentro.

A pesar de iniciar este choque como suplente, la importancia del delantero en el certamen binacional se mantiene intacta dentro de los registros del club. Henry registra una marca destacada en la Leagues Cup al acumular más de diez participaciones directas en goles entre anotaciones y asistencias desde que el torneo adoptó su nuevo formato.

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En síntesis