Luis García y Hugo González no juegan el Toluca vs Atlas

Esta es la razón por la que los porteros titulares del Toluca no estarán hoy en el Toluca vs Atlas.

Este sábado el conjunto de Toluca recibirá en el Estadio Nemesio Diez al conjunto de Atlas para disputar la Jornada 8 del Apertura 2026. Sin embargo, aunque se pensaba que Antonio Mohamed saldría con un cuadro totalmente titular, al dar a conocer la alineación hubo un par de sorpresas y es que no contará con ninguno de sus dos porteros.

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Luis García y Hugo González no están contemplados para este enfrentamiento, incluso no aparecen ni en la banca del equipo. Esto llamó la atención, ya que los elegidos para medirse ante los rojinegros son Ronaldo Beltrán y David Shrem. Ante ello, el “Turco” hará uso de estas dos opciones para el duelo de esta tarde como locales.

¿Por qué no juegan Luis García y Hugo González?

Hay que recordar que García era el arquero titular en estos partidos, pero el pasado 15 de agosto salió lesionado en el partido ante Atlante. El guardameta sufrió un desgarro en el muslo derecho, que podría dejarlo fuera de la actividad poco más de cuatro semanas, por lo que no ha sido considerado en el equipo hasta el momento.

Lo que no se esperaba la afición es la ausencia de González, quien también quedó fuera por lesión, después de haber levantado la Leagues Cup como el portero titular. Hasta el momento no se ha revelado, qué es lo que pasa con el cancerbero o cuál es el reporte médico, por lo que se mantiene sólo que es por molestia.

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¿Quién es Ronaldo Beltrán?

Es un arquero de 24 años que se ha ido formando en Toluca desde la Sub 15 hasta la Sub 23. Sin embargo, el torneo anterior se fue a préstamo con el conjunto de Atlante, donde tuvo buenas experiencias en la Liga de Expansión MX. Desde 2017 ha estado en la plantilla escarlata, pero no ha tenido la oportunidad de debutar hasta el encuentro de hoy.

En síntesis