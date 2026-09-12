Toluca y Atlas estaban entregando un compromiso extraordinario a los espectadores y televidentes, pero el mismo debió ser interrumpido en plena disputa del mismo. El juego se suspendió de un segundo al otro y en estos momentos se encuentra cancelado y con un grado de incertidumbre para todos los presentes.

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La decisión de frenar el cotejo la tomó el juez principal ya que tuvo que activar el protocolo por alerta de tormenta eléctrica que desde hace un par de torneos se impuso en la Liga MX. Los encargados de la seguridad del Estadio Nemesio Diez le comunicaron al árbitro del Toluca vs. Atlas lo que habían advertido y rápidamente lo llevó a cabo.

Según indicaron durante la transmisión televisiva de Canal 5, el protocolo permite jugar solo si las condiciones no afectan un radio menor a 6 kilómetros a la redonda. No obstante, cayó un rayo a 2 kilómetros de La Bombonera y eso obligó a las autoridades a pedirle al réferi que detenga el transcurso del juego de esta tarde en casa de Toluca.

El Nemesio Diez en plena suspensión [Foto: Canal 5]

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De acuerdo al último reporte preliminar del canal, el reporte preliminar del cuerpo arbitral indica que el partido se reanudaría a las 19.05 horas del Centro de México. Ese horario sería exactamente media hora después de que el juego entre Toluca y Atlas fuese suspendido por las condiciones climáticas adversas que rodeaban al Estadio Nemesio Diez.

Cuando los jugadores se retiraron a los vestidores por pedido del silbante, al público se le pidió lo mismo por medio de los altoparlantes de La Bombonera. Sin embargo, los aficionados escarlatas se quedaron en las gradas en lugar de cubrirse de las precipitaciones. Nadie quiere moverse de su lugar en el que es un gran juego del Apertura 2026.

El compromiso entre Toluca y Atlas fue detenido a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando los ‘Diablos Rojos’ le ganaban 5-1 a los ‘Zorros’ de manera parcial. Alexis Vega, Jesús Angulo, Federico Viñas, Paulinho y Rodríguez (en contra) marcaron los goles del local, mientras que Florian Monzón descontó para la visita.

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Con 22 minutos más el descuento aún por disputarse, el cuadro rojinegro necesita de un milagro para empatarlo pero no por eso dejarán de batallar a su regreso al campo. El equipo de Hernán Crespo ya tiene a su refuerzo Elías Montiel en la cancha, que ingresó en el complemento, e intentará descontarle distancia al conjunto de Antonio Mohamed.