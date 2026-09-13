¿Juega César Huerta? Las alineaciones de Chivas vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026

El Rebaño Sagrado recibe a los universitarios en el Akron por una nueva jornada de la Liga MX. El duelo será clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

Desde las 19:07 hs de la CDMX, Chivas recibe a Pumas por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. El Rebaño Sagrado y los Universitarios se enfrentan en un partido importante para ambos equipos.

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El Rebaño Sagrado llega en un gran momento y con el objetivo de seguir sumando de a 3. En caso de ganar, serán los líderes del torneo al menos por ahora, por lo que buscarán aprovechar su localía para quedarse con una nueva victoria.

Los Universitarios, por su parte, consiguieron un triunfo clave ante León el pasado jueves por el encuentro pendiente de la jornada 7 y quieren seguir por el mismo camino para meterse en puestos de Liguilla. Para eso, buscarán dar otro golpe como visitante ante Chivas.

Alineación de Chivas

Raúl Rangel

Diego Campillo

Luis Romo

José Castillo

Richard Ledezma

Hugo Camberos

Omar Govea

Fernando González

Roberto Alvarado

Santiago Sandoval

Ricardo Marín

DT: Gabriel Milito

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Alineación de Pumas

Keylor Navas

Rodrigo López

Nathan Silva

Rubén Duarte

Ángel Azuaje

Adalberto Carrasquilla

Pedro Vite

Alan Medina

Uriel Antuna

Robert Morales

Juninho Vieira

DT: Esteban Solari

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