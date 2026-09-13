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¿Juega César Huerta? Las alineaciones de Chivas vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026

El Rebaño Sagrado recibe a los universitarios en el Akron por una nueva jornada de la Liga MX. El duelo será clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

Pumas visita a Chivas en el Akron.
© @PumasMXPumas visita a Chivas en el Akron.

Desde las 19:07 hs de la CDMX, Chivas recibe a Pumas por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. El Rebaño Sagrado y los Universitarios se enfrentan en un partido importante para ambos equipos.

El Rebaño Sagrado llega en un gran momento y con el objetivo de seguir sumando de a 3. En caso de ganar, serán los líderes del torneo al menos por ahora, por lo que buscarán aprovechar su localía para quedarse con una nueva victoria.

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Los Universitarios, por su parte, consiguieron un triunfo clave ante León el pasado jueves por el encuentro pendiente de la jornada 7 y quieren seguir por el mismo camino para meterse en puestos de Liguilla. Para eso, buscarán dar otro golpe como visitante ante Chivas.

Alineación de Chivas

  • Raúl Rangel
  • Diego Campillo
  • Luis Romo
  • José Castillo
  • Richard Ledezma
  • Hugo Camberos
  • Omar Govea
  • Fernando González
  • Roberto Alvarado
  • Santiago Sandoval
  • Ricardo Marín
  • DT: Gabriel Milito

Alineación de Pumas

  • Keylor Navas
  • Rodrigo López
  • Nathan Silva
  • Rubén Duarte
  • Ángel Azuaje
  • Adalberto Carrasquilla
  • Pedro Vite
  • Alan Medina
  • Uriel Antuna
  • Robert Morales
  • Juninho Vieira
  • DT: Esteban Solari
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Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

En sintesis

  • Chivas y Pumas juegan hoy la Jornada 8 en el Estadio Akron a las 19:07hs.
  • Gabriel Milito y Esteban Solari definieron sus alineaciones titulares para este compromiso.
  • Raúl Rangel y Keylor Navas arrancan como porteros titulares en el encuentro de hoy.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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