¿Juega César Huerta? Las alineaciones de Chivas vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026

Desde las 19:07 hs de la CDMX, Chivas recibe a Pumas por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. El Rebaño Sagrado y los Universitarios se enfrentan en un partido importante para ambos equipos.
El Rebaño Sagrado llega en un gran momento y con el objetivo de seguir sumando de a 3. En caso de ganar, serán los líderes del torneo al menos por ahora, por lo que buscarán aprovechar su localía para quedarse con una nueva victoria.
Los Universitarios, por su parte, consiguieron un triunfo clave ante León el pasado jueves por el encuentro pendiente de la jornada 7 y quieren seguir por el mismo camino para meterse en puestos de Liguilla. Para eso, buscarán dar otro golpe como visitante ante Chivas.
Alineación de Chivas
- Raúl Rangel
- Diego Campillo
- Luis Romo
- José Castillo
- Richard Ledezma
- Hugo Camberos
- Omar Govea
- Fernando González
- Roberto Alvarado
- Santiago Sandoval
- Ricardo Marín
- DT: Gabriel Milito
Alineación de Pumas
- Keylor Navas
- Rodrigo López
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Ángel Azuaje
- Adalberto Carrasquilla
- Pedro Vite
- Alan Medina
- Uriel Antuna
- Robert Morales
- Juninho Vieira
- DT: Esteban Solari
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En sintesis
- Chivas y Pumas juegan hoy la Jornada 8 en el Estadio Akron a las 19:07hs.
- Gabriel Milito y Esteban Solari definieron sus alineaciones titulares para este compromiso.
- Raúl Rangel y Keylor Navas arrancan como porteros titulares en el encuentro de hoy.