Chivas se posiciona como el líder de la Liga MX y ahora se le viene el Clásico Nacional frente al América. La palabra de Santiago Sandoval.

Chivas le ganó por 3-0 a Pumas este domingo y el Rebaño consiguió su cuarto triunfo en los últimos cinco partidos de la Liga MX. El equipo de Gabriel Milito es el líder actual de la clasificación, aunque disputó un encuentro más que Toluca y América, sus perseguidores inmediatos.

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Santiago Sandoval fue uno de los mejores jugadores de la victoria de Chivas contra Pumas. El joven de 19 años convirtió un doblete y se ha ido convirtiendo en una pieza clave. Después del partido, el canterano se refirió al próximo Clásico Nacional que se avecina.

Santiago Sandoval sobre el duelo ante América

“Estamos listos para descansar y preparados para pensar en el partido importante que es para nosotros“, aseguró Santiago Sandoval ante la prensa. El Rebaño se presentará en el Estadio Azteca el próximo sábado para enfrentar al América por la Jornada 9 del torneo.

Por otra parte, el canterano habló sobre su rendimiento de los últimos partidos: “Siempre voy a estar más preocupado por el funcionamiento del equipo que por lo individual. Obviamente estoy muy feliz y contento porque es lo que trabajo en la semana se está haciendo muy bien y se está dando los resultados que merecemos, contento por lo individual”.

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🚨🤯 WHAT AN INSANE GOLAZO INTO THE TOP CORNER BY 19-YEAR-OLD CHIVAS WONDERKID SANTI SANDOVAL!



TWO GOALS AGAINST KEYLOR NAVAS.



THIS PLAYER IS SPECIAL. 🚀🔥 pic.twitter.com/RMdrJ1FcDr — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 14, 2026

Santiago Sandoval brilló con la Selección Mexicana en el pasado Campeonato Sub-20 de la Concacaf, en el que el Tri se coronó, y tras este torneo ha empezado a tener más protagonismo con Chivas. Gabriel Milito confió en el joven y el canterano está respondiendo.

El delantero de 19 años convirtió 3 goles en 5 partidos disputados en esta temporada y es el tercer máximo goleador de Chivas por detrás del Piojo Alvarado y Ricardo Marín, quienes anotaron 4 tantos.

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En síntesis