La tabla general y de goleo tras el Chivas vs Pumas

Casi termina la Jornada 8 del Apertura 2026 en la Liga MX con un par de encuentros entre Santos Laguna y FC Juárez y el de Chivas vs Pumas; siendo este último el que selló el domingo. En el primer encuentro, el conjunto de los Guerreros obtuvo su primera victoria en el torneo con un marcador de 2-1 ante los Bravos, lo cual le ayudó a los de Torreón.

Publicidad

Por otra parte está el equipo rojiblanco, que tras golear a los universitarios consigue quedarse como líder general de manera momentánea, tomando en cuenta que en la Jornada 7 hubo algunos partidos que no se disputaron y que en esta semana se estarán jugando, pero por ahora se quedan en ese primer puesto antes del Clásico Nacional ante América.

Aunque también dependen del último duelo de la jornada entre León y Atlético de San Luis. Las buenas noticias siguen en el cuadro de Guadalajara, ya que en la tabla de goleo Santiago Sandoval se sigue haciendo presente, después de que en este encuentro hubiera conseguido un doblete y sumar ya tres tantos en lo que va del torneo.

Tabla general de la J8 tras la goleada de Chivas vs Pumas

Publicidad

Tabla de goleo tras el Chivas vs Pumas

Síntesis