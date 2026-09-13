Chivas vs Pumas: Por esto le anularon el gol a Juninho

Apenas era el minuto 3 del partido cuando el conjunto de Chivas marcó la primera anotación del juego. Un buen centro de Fernando González fue rematado de cabeza por Santiago Sandoval quien dejó sin oportunidad a Keylor Navas para marcar el 1-0, por lo que Pumas actuó de manera inmediata y había conseguido el empate.

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Fue en el minuto 7 cuando Juninho baja el balón y dispara de primera intención para lograr el 1-1. Sin embargo, el silbante no duda y decide anular el tanto. En las tomas que se presentaron no se podía ver qué había sido lo que sucedió para que se les retirara la anotación, pero unos segundos después se confirma que no es gol.

6’ ❌ ¡GOL ANULADO PARA PUMAS! Los felinos habían respondido de inmediato con el tanto del empate, pero el gol fue anulado por una mano CLARÍSIMA de Juninho previo a su anotación.



CHIVAS 1-0 PUMAS pic.twitter.com/l4sznuzfpV — Chivas Galaxy (@ChivasGalaxy) September 14, 2026

Juninho cuestionaba la razón, pero ante la decisión nadie más reclamó. Y es que en una segunda toma se puede ver cómo el jugador auriazul baja esa pelota, pero lo hace primero con la mano, por lo que el árbitro no había dudado para anular el tanto. Fue así que el equipo universitario sigue en desventaja frente a los rojiblancos en el Estadio Akron.

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En síntesis