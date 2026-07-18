Los Gallos y las Águilas se enfrentan por una nueva jornada de la competencia nacional de la Primera División de México.

En el marco de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, Querétaro y América se miden este sábado 18 de julio desde las 21:10 horas (Ciudad de México) en el Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro. Ambos equipos buscan iniciar con el pie derecho la temporada.

Publicidad

Cabe recordar que el conjunto dirigido por Esteban González arriban a este compromiso tras una pretemporada donde en su última presentación derrotó 1-0 a Austin FC de Estados Unidos. Antes había cosechado un empate por 2-2 ante Atlético San Luis

En tanto, el cuadro al mando de Guillermo Almada llega a este inicio del torneo tras también haber tenido algunos compromisos amistosos. El último duelo lo perdió por 1-0 ante LA Galaxy de Estados Unidos. En tanto, el anterior fue una victoria por 2-0 contra Jaiba Brava.

La alineación de Querétaro vs. América

José Hernández

Bayron Duarte

Diego Reyes

Lucas Abascia

Daniel Parra

Santiago Homenchenko

Carlos Adriano García

Juan Pablo Cázares

Jean Unjanque

Mateo Coronel

Ali Ávila

DT: Esteban González

Publicidad

La alineación de América vs. Querétaro