En el marco de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, Querétaro y América se miden este sábado 18 de julio desde las 21:10 horas (Ciudad de México) en el Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro. Ambos equipos buscan iniciar con el pie derecho la temporada.
Cabe recordar que el conjunto dirigido por Esteban González arriban a este compromiso tras una pretemporada donde en su última presentación derrotó 1-0 a Austin FC de Estados Unidos. Antes había cosechado un empate por 2-2 ante Atlético San Luis
En tanto, el cuadro al mando de Guillermo Almada llega a este inicio del torneo tras también haber tenido algunos compromisos amistosos. El último duelo lo perdió por 1-0 ante LA Galaxy de Estados Unidos. En tanto, el anterior fue una victoria por 2-0 contra Jaiba Brava.
La alineación de Querétaro vs. América
- José Hernández
- Bayron Duarte
- Diego Reyes
- Lucas Abascia
- Daniel Parra
- Santiago Homenchenko
- Carlos Adriano García
- Juan Pablo Cázares
- Jean Unjanque
- Mateo Coronel
- Ali Ávila
- DT: Esteban González
La alineación de América vs. Querétaro
- Rodolfo Cota
- Kevin Álvarez
- Ramón Juárez
- Miguel Vázquez
- Cristian Borja
- Alan Cervantes
- Erick Sánchez
- Alexis Gutiérrez
- Isaías Violante
- Raphael Veiga
- Henry Martín
- DT: Guillermo Almada