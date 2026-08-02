Katia Itzel recibió fuertes críticas de exárbitros por su desempeño en Querétaro vs. Tigres

La silbante mundialista tuvo una polémica actuación en la victoria de los Gallos Blancos y recibió duros ataques de colegas.

Katia Itzel está en boca de todos luego de su arbitraje en Querétaro vs. Tigres, pero no por algo bueno. La silbante fue una de las representantes de México en la Copa del Mundo 2026, pero recibió duras críticas tras su desempeño en el partido correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX.

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En primer lugar, el Cantante Guerrero se pronunció en su cuenta de X para señalar un error de Itzel en una jugada puntual. “Que termine el 1er tiempo para Katia Itzel. Penal a favor de @Club_Queretaro que ni se sanciona, el defensor de @TigresOficial hace un movimiento adicional para cometer una zancadilla de manera imprudente”, escribió el exárbitro, acompañado del video de la jugada a la que hizo mención.

Que termine el 1er tiempo para Katia Itzel.



Penal a favor de @Club_Queretaro que ni se sanciona, el defensor de @TigresOficial hace un movimiento adicional para cometer una zancadilla de manera imprudente. pic.twitter.com/Y7Ms57lVi2 — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) August 1, 2026

Ahora bien, otro juez que salió a criticar a Katia fue Francisco Chacón, quien fue mucho más duro. “Esperemos que después de este penoso arbitraje de Katia Itzel en el @Club_Queretaro vs @TigresOficial se den cuenta que la inclusión forzada es mala para el fútbol, el arbitraje y para ella misma, están minando su autoestima y solo exponen su bajo nivel arbitral”, escribió en su cuenta de X.

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No conforme con ello, Chacón le dedicó otro posteo a Katia Itzel en la misma red social. En esta segunda publicación aseguró que la árbitro “no tiene nivel, ni el carácter” para expulsar a un futbolista que ya estaba amonestado luego de recibir un balonazo intencional.

🚨🚨🚨INDIGNANTE🚨🚨🚨



Independientemente del mal trabajo de Katia Itzel en el @Club_Queretaro

vs @TigresOficial es una vergüenza lo del jugador de Gallos Paulo Victor de Almeida Barbosa (muy malito por cierto), el cual después de haberse sancionado una falta en su contra, con… pic.twitter.com/XNrjOqbnVK — Francisco Chacón (@pacochaconmx) August 2, 2026

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Esteban González habló del arbitraje de Katia Itzel

El entrenador de Querétaro fue consultado por la prensa por el penal no sancionado para su equipo y respondió: “Ahora del tema del arbitraje, la verdad no me he referido nunca y es para los dos. No podemos desconocer que ella viene del Mundial y por algo será”. No obstante, también manifestó: “Las imágenes están, son claras”.

En síntesis