El cuestionable error de Nahuel Guzmán en el Querétaro vs Tigres

La situación en la que se encuentra Tigres en los últimos meses es complicada, tantas finales perdidas, bajas de jugadores, cambio de directiva, y los resultados que no acompañan al equipo en este inicio de torneo con la baja de Guido Pizarro han generado mucha incertidumbre y hoy se le sumó una derrota ante Querétaro que pesó en el equipo.

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Y es que la escuadra de la UANL cayó por un resultado de 3-2 que bien pudo quedar empatado y por lo menos repartir puntos, pero una de las jugadas de gol por parte de los Gallos Blancos ha sido sumamente cuestionado y no por temas arbitrales, sino más bien por la reacción del portero, Nahuel Guzmán dentro del campo.

Los aficionados han empezado a dudar de él y es que ya en las finales no ha sido tan determinante cuando se ha medido en tandas de penales y ahora fue en el propio juego cuando cometió uno de los errores que ante la repetición de la jugada parece que es completamente su culpa al no hacer lo suficiente para evitar la anotación.

¿Error cuestionable?

Era el minuto 16 del partido, justo cuando Querétaro ya estaba arriba en el marcador, el cuadro no podría permitirse desconcentraciones en el arranque del juego. Pero pese a que la defensa tuvo errores, no alcanzaron al jugador rival, casi todo quedó en manos de Nahuel, quien en la jugada se ve que no hace el intento de ir por el balón.

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¡GOOOOOOL DE QUERÉTARO!🔵⚫️

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Mateo Coronel la arrastró como crack y la definió de manera perfecta, pegada al poste; los Tigres están noqueados. @Club_Queretaro 2-0 @TigresOficial #LigaMX pic.twitter.com/f2i0gs6ikk — FOX (@somos_FOX) August 1, 2026

Aunque en el video se puede ver que Diego Lainez es el que pierde el balón antes de media cancha, al final culpan al arquero porque cuestionan su reacción ante la posibilidad de que podría hacer más en la jugada. Al final el resultado no les acompañó y ahora este tipo de acciones podrían tener un enfrentamiento en el vestidor.

En síntesis

Tigres cayó 3-2 ante Querétaro en el inicio del torneo con múltiples bajas.

ante Querétaro en el inicio del torneo con múltiples bajas. Nahuel Guzmán no intentó ir por el balón en el gol del minuto 16.

no intentó ir por el balón en el gol del minuto 16. Diego Lainez perdió el esférico antes de media cancha en dicha anotación rival.