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¿Juega Keylor Navas? Las alineaciones de Pachuca vs. Pumas por el Clausura 2026

Pachuca y Pumas se enfrentan este sábado por la Liga MX. Los titulares de ambos equipos.

Pachuca y Pumas se enfrentan por la Liga MX
© Getty ImagesPachuca y Pumas se enfrentan por la Liga MX

Este fin de semana se define todo en la Liga MX y los ocho clasificados a la Liguilla. Pachuca y Pumas se enfrentan este sábado por el partido correspondiente a la Jornada 17, el cual se lleva a cabo en el Estadio Hidalgo y comienza a las 17:00hs (CDMX).

Por el lado del local, Pachuca ya aseguró su lugar en la Liguilla y de momento se ubica 3° en el Clausura 2026. Los Tuzos tienen posibilidades de superar a Pumas en caso de ganarles y buscarán recuperarse de la última derrota por 3-1 frente a Xolos.

Con respecto a la visita, Pumas también ya está clasificado a la Fiesta Grande de la Liga MX. El equipo de Efraín Juárez acumula cuatro victorias consecutivas en el torneo y aún tiene posibilidades de terminar como superlíder, pero deberá ganarle a Pachuca para mantener la ilusión.

La probable alineación de Pachuca

  • Carlos Moreno
  • René López
  • Eduardo Bauermann
  • Cristobal Alfaro
  • Brian García
  • Sergio Rodríguez
  • Christian Rivera
  • Luis Quinones
  • Alan Bautista
  • Alexei Domínguez
  • Salomón Rondón

La probable alineación de Pumas

  • Keylor Navas
  • Rodrigo López
  • Nathan Silva
  • Ruben Duarte
  • Álvaro Angulo
  • Pedro Vite
  • Alan Medina
  • Adalberto Carrasquilla
  • Uriel Antuna
  • Robert Morales
  • Juninho Vieira
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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