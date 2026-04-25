¿Juega Keylor Navas? Las alineaciones de Pachuca vs. Pumas por el Clausura 2026

Este fin de semana se define todo en la Liga MX y los ocho clasificados a la Liguilla. Pachuca y Pumas se enfrentan este sábado por el partido correspondiente a la Jornada 17, el cual se lleva a cabo en el Estadio Hidalgo y comienza a las 17:00hs (CDMX).

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Por el lado del local, Pachuca ya aseguró su lugar en la Liguilla y de momento se ubica 3° en el Clausura 2026. Los Tuzos tienen posibilidades de superar a Pumas en caso de ganarles y buscarán recuperarse de la última derrota por 3-1 frente a Xolos.

Con respecto a la visita, Pumas también ya está clasificado a la Fiesta Grande de la Liga MX. El equipo de Efraín Juárez acumula cuatro victorias consecutivas en el torneo y aún tiene posibilidades de terminar como superlíder, pero deberá ganarle a Pachuca para mantener la ilusión.

La probable alineación de Pachuca

Carlos Moreno

René López

Eduardo Bauermann

Cristobal Alfaro

Brian García

Sergio Rodríguez

Christian Rivera

Luis Quinones

Alan Bautista

Alexei Domínguez

Salomón Rondón

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La probable alineación de Pumas