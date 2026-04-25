¿Juega Keylor Navas? Las alineaciones de Pachuca vs. Pumas por el Clausura 2026

Este fin de semana se define todo en la Liga MX y los ocho clasificados a la Liguilla. Pachuca y Pumas se enfrentan este sábado por el partido correspondiente a la Jornada 17, el cual se lleva a cabo en el Estadio Hidalgo y comienza a las 17:00hs (CDMX).
Por el lado del local, Pachuca ya aseguró su lugar en la Liguilla y de momento se ubica 3° en el Clausura 2026. Los Tuzos tienen posibilidades de superar a Pumas en caso de ganarles y buscarán recuperarse de la última derrota por 3-1 frente a Xolos.
Con respecto a la visita, Pumas también ya está clasificado a la Fiesta Grande de la Liga MX. El equipo de Efraín Juárez acumula cuatro victorias consecutivas en el torneo y aún tiene posibilidades de terminar como superlíder, pero deberá ganarle a Pachuca para mantener la ilusión.
La probable alineación de Pachuca
- Carlos Moreno
- René López
- Eduardo Bauermann
- Cristobal Alfaro
- Brian García
- Sergio Rodríguez
- Christian Rivera
- Luis Quinones
- Alan Bautista
- Alexei Domínguez
- Salomón Rondón
La probable alineación de Pumas
- Keylor Navas
- Rodrigo López
- Nathan Silva
- Ruben Duarte
- Álvaro Angulo
- Pedro Vite
- Alan Medina
- Adalberto Carrasquilla
- Uriel Antuna
- Robert Morales
- Juninho Vieira