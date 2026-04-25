Pachuca 0-2 Pumas UNAM: resumen, goles y videos del juego del Clausura 2026

En el mejor enfrentamiento del día en el futbol mexicano, PachucayPumas UNAMcerrarán esta tarde su camino en la fase regular de este primer semestre del año. ‘Tuzos’ y ‘Felinos’ se verán las caras en el marco del juego de la jornada 17 del Clausura 2026, en un duelo decisivo rumbo a la Liguilla, para la que ambos están calificados.
Los dirigidos por Esteban Solari llegan a este partido ubicados en la 3° posición del torneo, con 31 unidades, tras cosechar nueve triunfos, cuatro empates y tres derrotas. En su última presentación por Liga MX, el cuadro albiazul cayó por 3-1 ante Xolos de Tijuana fuera de casa, con la anotación de Víctor Guzmán.
El conjunto de Efraín Juárez, por su parte, alcanza este juego colocado en el 2° puesto del campeonato, con 33 puntos, producto de nueve victorias, seis igualdades y una caída. En su encuentro anterior, el elenco auriazul venció por 4-2 a FC Juárez como local, con dobletes de ‘Memo’ Martínez y Robert Morales.
Pachuca recibe a Pumas en el Hidalgo [Foto: Getty]
Se trata de un choque clave por los objetivos de cada uno para la recta final. Pumas se juega el superliderato de la fase regular (debe ganar y esperar que Chivas no lo haga), mientras que Pachuca buscará terminar escolta (si se impone hoy). Sin embargo, en el peor de los casos, cualquiera de los dos podría acabar hasta en un cuarto lugar de la tabla.
El partido entre Pachuca y Pumas UNAM se llevará a cabo HOY sábado 25 de abril, con sede en el Estadio Hidalgo, por la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX. El compromiso del día de la fecha dará comienzo a partir de las 17.00 horas del Centro de México, en lo que sera el primer turno de la agenda del día.
El cruce de esta tarde será transmitido en vivo y en directo en México, de manera exclusiva, en forma online vía streaming por la plataforma de pago FOX One. Por ello, para tener la cobertura del encuentro podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip, con todas las acciones que sucedan en el encuentro entre Pachuca y Pumas.
¡Se acabó el encuentro! Pumas derrotó por 2-0 a Pachuca en el Estadio Hidalgo. Uriel Antuna y Robert Morales, los goleadores de la tarde. El local terminó con nueve jugadores, por las rojas a Brian García y Salomón Rondón.
45 (+9)' ST - ¡Tarjeta roja en Pachuca!
Todavía furioso por el penal anulado, Salomón Rondón se cruzó con Keylor Navas y fue expulsado en Tuzos. De inmediato se generó una serie de empujones e insultos entre jugadores de ambos equipos.
45 (+8)' ST - Tarjeta amarilla en Pachuca
Fastidioso por la decisión final del réferi, Salomón Rondón se quejó insistentemente y con enojo al juez y este le mostró el cartón de amonestación para bajarle los decibeles al atacante venezolano.
45 (+7)' ST - ¡Penal anulado a Pachuca!
En el epílogo del partido, el árbitro había señalado tiro desde los doce pasos por una falta de Rubén Duarte sobre Salomón Rondón en el área. Sin embargo, tras revisión de VAR se invalidó el cobro, no hay penal y continúa el juego.
45' ST - Última modificación en Pachuca
Para gastar la última bala ofensiva, el juvenil Daniel Méndez se suma al ataque de Tuzos para darle piernas frescas al dueño de casa. Kenedy, de gran desgaste en el encuentro, se retira exhausto.
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44' ST - ¡Ocasión clara de Pachuca!
El equipo en desventaja no se rinde: Salomón Rondón le dio de cabeza y la pelota se marchó cerca del poste derecho, luego de una pincelada de Víctor Guzmán que le colocó un pase perfecto a la frente del delantero.
37' ST - ¡Ocasión clara de Pachuca!
Como en toda esta parte del juego, los 'Tuzos' otra vez llevaron peligro. Víctor Guzmán, el mejor del local, apareció por detrás de la defensa de Pumas tras un envío largo y la pateó afuera, cuando estuvo a centímetros de marcar.
36' ST - Última modificación en Pumas
Otro más de los 'Universitarios' que se arroja al piso con una dolencia: Robert Morales se tocó el posterior y salió de la cancha, dejándole su espacio a Santiago Trigos, el elegido por la banca auriazul para entrar.
34' ST - ¡Ocasión clara de Pachuca!
Minutos de dominio absoluto del equipo de Solari: Kenedy llegó al área de Pumas, le dieron espacio y tiempo, y propinó un derechazo furibundo que hizo lanzarse a Keylor Navas, que envió el esférico al córner.
32' ST - ¡Ocasión clara de Pachuca!
Otra vez apareció el local: Christian Rivera probó de media distancia en diagonal al arco y su tiro dio en el travesaño y picó afuera. En el medio, Keylor Navas llegó a desviarla con los dedos.
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31' ST - Nueva modificación en Pumas
Álvaro Angulo se tiró al suelo en el área, hizo una seña a la banca y pidió al cambio en los 'Felinos'. El colombiano se retira con una molestia y se mete Jesús Rivas en su lugar para disputar el cierre del partido en Pachuca.
30' ST - ¡Ocasión clara de Pachuca!
En un complemento con más control y posesión, los 'Tuzos' avanzan: Víctor Guzmán hizo figura a Keylor Navas, con un remate cruzado dentro del área que tuvo una gran respuesta del golero, que la mandó al tiro de esquina.
18' ST - ¡Ocasión clara de Pachuca!
¡La más concreta de los Tuzos! Eduardo Bauermann apareció por el sector derecho, desbordó, arrojó un buscapié peligroso, y por el fondo Víctor Guzmán erró el gol debajo del arco sin poder darle de lleno al balón.
17' ST - Dos modificaciones en Pumas
Sustituciones muy ofensivas de Efraín Juárez en este momento de la tarde: Guillermo Martínez y Juninho, dos de los goleadores del cuadro auriazul, ingresan por Rodrigo López y Jordan Carrillo.
12' ST - Nueva modificación en Pachuca
Al no recibir demasiada reacción anímica de su equipo, Esteban Solari mueve la banca: Elías Montiel se mete en el terreno de juego, y se retira Oussama Idrissi luego de un partido donde no gravitó.
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11' ST - ¡Ocasión clara de Pachuca!
Respondió el dueño de casa y lo tuvo a través de Salomón Rondón. Alan Bautista lanzó un centro preciso desde la banda derecha, el venezolano ganó de arriba y cabeceó a las manos de Keylor Navas, que embolsó sin problemas.
9' ST - ¡Ocasión clara de Pumas!
En una de las pocas chances de la visita más allá de los dos goles, Adalberto Carrasquilla lo probó a Carlos Moreno de media distancia, con un potentísimo derechazo que le quemó las manos al portero, que rechazó hacia un lado.
1' ST - Una modificación por equipo al complemento
Para disputar la segunda mitad, Alan Bautista ingresa en lugar de Alexei Domínguez en la escuadra del Pachuca, mientras que del otro lado Antonio Leone salta a la cancha en reemplazo de Nathan Silva en Pumas.
0' ST - ¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡Complemento en marcha! Ya se juegan los últimos 45 minutos entre Pachuca y Pumas UNAM en el Estadio Hidalgo. Tras los vestidores, la visita se impone por dos goles a cero. ¿Habrá más emociones en la parte final?
45 (+9)' PT - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
¡Acaba la etapa inicial! Pumas vence por 2-0 a Pachuca en el Estadio Hidalgo, gracias a los goles de Uriel Antuna y Robert Morales. Brian García se fue expulsado en el cuadro local. Tiempo para las correcciones de los técnicos.
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45 (+4)' PT - ¡GOOOOOL DE PUMAS!
Desde los doce pasos, Robert Morales anota el 2-0 de Pumas UNAM ante el Pachuca. El paraguayo remató al centro del arco, y tras un leve roce en el guardameta, el balón se fue al fondo de la red.
¡LLEGÓ EL SEGUNDO GOL PARA LOS PUMAASSSSSS!🔥
Robert Morales cobra el penal perfecto y amplia ventaja para los del Pedregal. @Tuzos ⚪0-2🐾 @PumasMX
En el cierre de la primera parte, Víctor Guzmán derribó a Jordan Carrillo en el área de Pachuca y causó la pena máxima a favor de los Universitarios. El árbitro no dudó con su decisión y el VAR ratificó el fallo.
44' PT - ¡Ocasión clara de Pachuca!
Por primera vez después de un largo rato, por fin un tiro al arco: Alexei Domínguez sacó un disparo potente desde el extremo izquierdo del ataque de Tuzos, forzando la reacción y volada de Keylor Navas, que la despejó a un costado.
34' PT - Tarjeta amarilla en Pachuca
A raíz de la fuerte falta de Nathan, Carlos Moreno fue amonestado en los 'Tuzos' ya que el guardameta corrió a mitad de cancha a protestarle al juez que debió expulsar al defensa brasileño.
33' PT - Tarjeta amarilla en Pumas
Por una dura entrada en el centro del campo, Nathan Silva vio la amonestación en los 'Felinos', ante lo cual el réferi tuvo que calmarlo por sus intensos reclamos que pudieron costarle otra.
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25' PT - Pausa de hidratación en el juego
Superada la primera mitad de la etapa inicial, el juez detiene el cotejo para refrescarse y que ambos equipos puedan beber un trago de agua antes de seguir disputado el partido, tal como se viene haciendo por exigencia de la FIFA. Los entrenadores dan indicaciones.
18' PT - ¡Gol anulado a Pumas!
Los 'Universitarios' convertían el segundo en el partido por medio de Adalberto Carrasquilla, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego de Uriel Antuna al comienzo de la jugada. La visita busca aprovechar el hombre de más en cancha.
7' PT - Tarjeta amarilla en Pumas
Tras la roja a García, el árbitro le mostró la amonestación a Rodrigo López de la UNAM, por la falta que desencadenó la situación de la expulsión del futbolista de Pachuca. Comienzo caliente de encuentro en el Hidalgo.
6' PT - ¡Tarjeta roja en Pachuca!
Apenas después del gol de Pumas, Brian García se va expulsado en el equipo que va en desventaja. El 'Guame' se enojó tras una infracción de Rodrigo López, y le pegó sin balón un patadote en la zona del pubis. El juez no dudó en sacarlo del campo.
¡Cayó el primero! Uriel Antuna marca el 1-0 de Pumas UNAM ante Pachuca desde el vestidor. Tras un tiro de esquina, le quedó el balón al borde del área a Robert Morales, el paraguayo centró y apareció el delantero mexicano por detrás.
¡GOOOOOL DE LOS PUMAS!🔥
Uriel Antuna remata de cabeza y la manda a guardar ¡Otro Re Hecho en C.U.!⚽🤯@Tuzos ⚪0-1🐾 @PumasMX
En la primera jugada del partido, Oussama Idrissi tomó el balón en el sector izquierdo, gambeteó hacia el medio y remató cruzado dando el balón en la red del arco pero del lado que no cuenta.
0' PT - ¡COMENZÓ EL PARTIDO!
¡Encuentro en marcha! Ya se juegan los primeros 45 minutos del juego entre Pachuca y Pumas UNAM, por la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Todos los fanáticos presentes saltan alocados con el pitazo inicial del juez. ¿Quién se quedará con el triunfo?
Salen los equipos al terreno de juego
Se palpitan los momentos previos al comienzo del juego y estalla el Estadio Hidalgo con un cálido recibimiento del público, que se acercó para vivir un ansiado evento: Pachuca y Pumas ya están en el campo para comenzar a disputar su partido de esta última fecha. ¡A instantes del arranque de una cita imperdible!
El Estadio Hidalgo, listo para Pachuca-Pumas
Los aficionados comienzan a colmar las gradas del Estadio Hidalgo para observar el encuentro de esta tarde. El campo de juego luce en perfectas condiciones y todo el contexto invita a imaginar una tarde de fiesta y un muy buen espectáculo en la Liga MX
Los relevos de Pachuca y Pumas para el encuentro
Estas son las alternativas que disponen Esteban Solari y Efraín Juárez para el complemento:
Suplentes de Pachuca: Eulogio, Berlanga, López, Montiel, Rodríguez, Alfaro, Bautista, Álvarez y Méndez.
Suplentes de Pumas: Lara, Leone, Rivas, Azuaje, Garza, Trigos, Ramírez, Rico, Martínez y Juninho.
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El árbitro del duelo entre Pachuca y Pumas
Yonatan Peinado Aguirre será el árbitro del encuentro entre albiazules y auriazules, esta tarde en casa de los Tuzos. Constituirá un gran desafío para el colegiado, por todo lo que habrá en juego en el partido.
La transmisión de Pachuca vs. Pumas en México
El partido entre los 'Tuzos' y los 'Felinos' no será transmitido en televisión en el país: sólo se podrá sintonizar en forma online, vía streaming, por la plataforma FOX One. Será la única manera de ver con imagen y audio en simultáneo el juego.
¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN PACHUCA!
Estos son los once elegidos de Efraín Juárez para recibir a Pumas:
Carlos Moreno.
Adrián Sánchez.
Eduardo Bauermann.
Sergio Barreto.
Brian García.
Christian Rivera.
Víctor Guzmán.
Robert Kenedy.
Alexei Domínguez.
Oussama Idrissi.
Salomón Rondón.
¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN PUMAS!
Estos son los once elegidos de Efraín Juárez para visitar a Pachuca:
Keylor Navas.
Pablo Bennevendo.
Rodrigo López.
Rubén Duarte.
Nathan Silva.
Álvaro Angulo.
Pedro Vite.
Adalberto Carrasquilla.
Jordan Carrillo.
Uriel Antuna.
Robert Morales.
¡SE VIENE EL PARTIDO: PACHUCA VS. PUMAS!
Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto del juego entre Pachuca y Pumas UNAM, por la jornada 17 de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX. ¡Todo listo para el desarrollo de un partidazo!
Periodista deportivo de Futbol Sites, actualmente enfocado en la cobertura del fútbol mexicano. Suma más de cinco años de experiencia en medios digitales y se especializa en el llamado Fútbol de Estufa, con seguimiento de fichajes, negociaciones y movimientos del mercado.