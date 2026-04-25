Pachuca 0-2 Pumas UNAM: resumen, goles y videos del juego del Clausura 2026

En el mejor enfrentamiento del día en el futbol mexicano, Pachuca y Pumas UNAM cerrarán esta tarde su camino en la fase regular de este primer semestre del año. ‘Tuzos’ y ‘Felinos’ se verán las caras en el marco del juego de la jornada 17 del Clausura 2026, en un duelo decisivo rumbo a la Liguilla, para la que ambos están calificados.

Los dirigidos por Esteban Solari llegan a este partido ubicados en la 3° posición del torneo, con 31 unidades, tras cosechar nueve triunfos, cuatro empates y tres derrotas. En su última presentación por Liga MX, el cuadro albiazul cayó por 3-1 ante Xolos de Tijuana fuera de casa, con la anotación de Víctor Guzmán.

El conjunto de Efraín Juárez, por su parte, alcanza este juego colocado en el 2° puesto del campeonato, con 33 puntos, producto de nueve victorias, seis igualdades y una caída. En su encuentro anterior, el elenco auriazul venció por 4-2 a FC Juárez como local, con dobletes de ‘Memo’ Martínez y Robert Morales.

Pachuca recibe a Pumas en el Hidalgo [Foto: Getty]

Se trata de un choque clave por los objetivos de cada uno para la recta final. Pumas se juega el superliderato de la fase regular (debe ganar y esperar que Chivas no lo haga), mientras que Pachuca buscará terminar escolta (si se impone hoy). Sin embargo, en el peor de los casos, cualquiera de los dos podría acabar hasta en un cuarto lugar de la tabla.

El partido entre Pachuca y Pumas UNAM se llevará a cabo HOY sábado 25 de abril, con sede en el Estadio Hidalgo, por la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX. El compromiso del día de la fecha dará comienzo a partir de las 17.00 horas del Centro de México, en lo que sera el primer turno de la agenda del día.

El cruce de esta tarde será transmitido en vivo y en directo en México, de manera exclusiva, en forma online vía streaming por la plataforma de pago FOX One. Por ello, para tener la cobertura del encuentro podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip, con todas las acciones que sucedan en el encuentro entre Pachuca y Pumas.