Liguilla del Clausura 2026: cruces, días y horarios confirmados de los Cuartos de Final de la Liga MX

La Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin y ya se conocen los 8 equipos que jugarán los Cuartos de Final de la Liguilla. Ya están los ocho equipos que jugarán la instancia final del certamen de la Primera División de México.

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Ahora, el ente organizador del torneo dio a conocer los días y horarios de los compromisos de la fase eliminatoria que iniciará pronto. Los ocho equipos buscarán la consagración para hacer más grande a las instituciones que representan.

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Partidos, días y horarios de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX

*Horarios de Ciudad de México

Pumas UNAM (1°) vs. América (8°) Ida: domingo 3 de mayo en el Estadio Banorte, a las 17:00 horas. Vuelta: domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:15 horas.

Chivas (2°) vs. Tigres UANL (7°) Ida: sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario a las 19:00 horas. Vuelta: sábado 9 de mayo en el Estadio Akron a las 19:07 horas.

Cruz Azul (3°) vs. Atlas (6°) Ida: sábado 2 de mayo en el Estadio Jalisco a las 21:15 horas. Vuelta: sábado 9 de mayo en el Estadio Banorte a las 21:15 horas.

Pachuca (4°) vs. Toluca (5°) Ida: domingo 3 de mayo en el Nemesio Díez a las 19:15 horas. Vuelta: domingo 10 de mayo en el Estadio Hidalgo a las 17:00 horas.

