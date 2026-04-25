Bronca entre Efraín Juárez y Estaban Solari

Los ánimos para el Pachuca vs Pumas ya estaban encendidos desde antes de que iniciara el partido, después de que un exauriazul, Esteban Solari, se midiera ante el equipo de Efraín Juárez y todos le recordaran que en un futuro deseaba dirigir a los universitarios. Pero ahora que se vieron las caras en la última fecha, los dos DT’s se encararon.

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Pelea entre Efraín Juárez y Esteban Solari

Y es que en un video que comparte Récord se puede ver cómo mientras está el encuentro, el estratega de los Tuzos comienza a decirle algunas palabras en tono exigente al entrenador de Pumas, por lo que el propio Juárez se voltea muy molesto y camina hacia su banquillo, pero Solari no se detiene y sigue reclamando algo.

Ante ello se puede notar cómo Efraín hace una seña de molestia y regresa, justo cuando Esteban se da la vuelta. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que ambos se dijeron, pero por la molestia de Solari al término del juego se trataba de cómo el arbitraje les cobraba a ellos y a Pumas le seguía dando oportunidades en el juego.

OJITOOOO



Así fue la discusión entre Efraín Juárez y Esteban Solari. pic.twitter.com/0QSesDXZvV — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 26, 2026

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Sin embargo, en las jugadas se puede ver cómo Salomón Rondón comete una grave lesión a Castro directamente en la cara, por lo que el jugador, si bien salió expulsado del encuentro, desde antes tendría que haberse ido. Es por esta razón que tal vez los dos directores técnicos se hicieron de palabras, pero terminaron sin problemas.

En síntesis