¿Juega Miguel Borja? Las alineaciones de América vs. Pachuca por el Apertura 2026

La Jornada 14 del Apertura 2026 ofrece este domingo uno de sus platos fuertes. En el Banorte desde las 19:00hs de CDMX, América recibirá a Pachuca con el objetivo de continuar siendo el líder absoluto de la Liga MX y extender el buen momento que atraviesa, ante unos Tuzos que intentarán dar el golpe del fin de semana llevándose puntos valiosos pensando en la Liguilla.

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En ese sentido, América no se guarda nada. Con las bajas de Raphael Veiga y Carlos Álvarez en la creación de juego, el entrenador Guillermo Almada optó por el doble “9” con Henry Martín y Miguel Borja. El capitán y el colombiano compartirán el frente de ataque de un equipo que viene de anotar 10 goles en sus últimos 2 encuentros.

Por el lado de la visita, el contar con el goleador del Apertura, Salomón Rondón, les brinda una ilusión, una luz al final del túnel para creer en que puede ser una jornada positiva. El venezolano estará acompañado por Rodolfo Pizarro y Oussama Idrissi en el último tercio del campo.

Alineación de América vs. Pachuca

Luis Malagón

Kevin Álvarez

Santiago Ramos Mingo

Santiago Bueno

Cristian Borja

Israel Reyes

Erick Sánchez

Óscar Perea

Brian Rodríguez

Miguel Borja

Henry Martín

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Alineación de Pachuca vs. América

Carlos Moreno

Jorge Berlanga

Eduardo Bauermann

Pedro Budib

Francisco Venegas

Christian Rivera

Alan Bautista

Nicolás Vallejo

Oussama Idrissi

Rodolfo Pizarro

Salomón Rondón

En síntesis