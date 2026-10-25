¿Juega Miguel Borja? Las alineaciones de América vs. Pachuca por el Apertura 2026

La Jornada 14 del Apertura 2026 ofrece este domingo uno de sus platos fuertes. En el Banorte desde las 19:00hs de CDMX, América recibirá a Pachuca con el objetivo de continuar siendo el líder absoluto de la Liga MX y extender el buen momento que atraviesa, ante unos Tuzos que intentarán dar el golpe del fin de semana llevándose puntos valiosos pensando en la Liguilla.
En ese sentido, América no se guarda nada. Con las bajas de Raphael Veiga y Carlos Álvarez en la creación de juego, el entrenador Guillermo Almada optó por el doble “9” con Henry Martín y Miguel Borja. El capitán y el colombiano compartirán el frente de ataque de un equipo que viene de anotar 10 goles en sus últimos 2 encuentros.
Por el lado de la visita, el contar con el goleador del Apertura, Salomón Rondón, les brinda una ilusión, una luz al final del túnel para creer en que puede ser una jornada positiva. El venezolano estará acompañado por Rodolfo Pizarro y Oussama Idrissi en el último tercio del campo.
Alineación de América vs. Pachuca
- Luis Malagón
- Kevin Álvarez
- Santiago Ramos Mingo
- Santiago Bueno
- Cristian Borja
- Israel Reyes
- Erick Sánchez
- Óscar Perea
- Brian Rodríguez
- Miguel Borja
- Henry Martín
Alineación de Pachuca vs. América
- Carlos Moreno
- Jorge Berlanga
- Eduardo Bauermann
- Pedro Budib
- Francisco Venegas
- Christian Rivera
- Alan Bautista
- Nicolás Vallejo
- Oussama Idrissi
- Rodolfo Pizarro
- Salomón Rondón
En síntesis
- América recibe a Pachuca este domingo por la Jornada 14 del Apertura 2026.
- Henry Martín y Miguel Borja formarán el doble delantero titular del conjunto azulcrema.
- Salomón Rondón, goleador del torneo, liderará el ataque de los Tuzos ante el líder.