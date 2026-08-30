¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. FC Juárez por el Apertura 2026

Toluca recibe a FC Juárez en el Estadio Nemesio Diez desde las 18:00 hs (CDMX) de este domingo por la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los Diablos Rojos tienen la posibilidad de igualar a Xolos en la segunda posición, pero para ello necesitan una victoria y no podrán contar con su principal arma de ataque: Paulinho.
El delantero portugués de 33 años ya se sumó a los entrenamientos, pero el propio Turco Mohamed -DT de Toluca- avisó en rueda de prensa que el regreso a los campos de juego de Paulinho está programado para septiembre.
Paulinho tiene fecha de regreso en los Diablos Rojos (Getty Images)
Probable alineación de Toluca
- Hugo González
- Federico Pereira
- Bruno Méndez
- Everardo López
- Diego Zaragoza
- Fernando Arce
- Franco Romero
- Jesús Angulo
- Helinho
- Alexis Vega
- Federico Viñas
Probable alineación de FC Juárez
- Sebastián Jurado
- Gilberto Sepúlveda
- Jesús Murillo
- Javier Aquino
- Francisco Nevarez
- Denzell García
- Rodrigo Dourado
- Jairo Torres
- Madson
- José Luis Rodríguez
- Óscar Estupiñán