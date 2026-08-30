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¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. FC Juárez por el Apertura 2026

Los Diablos Rojos necesitan una victoria para igualar la línea de Xolos como escoltas de América.

Toluca recibe a FC Juárez por el Torneo Apertura de la Liga MX
© Getty ImagesToluca recibe a FC Juárez por el Torneo Apertura de la Liga MX

Toluca recibe a FC Juárez en el Estadio Nemesio Diez desde las 18:00 hs (CDMX) de este domingo por la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los Diablos Rojos tienen la posibilidad de igualar a Xolos en la segunda posición, pero para ello necesitan una victoria y no podrán contar con su principal arma de ataque: Paulinho.

El delantero portugués de 33 años ya se sumó a los entrenamientos, pero el propio Turco Mohamed -DT de Toluca- avisó en rueda de prensa que el regreso a los campos de juego de Paulinho está programado para septiembre.

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Paulinho tiene fecha de regreso en los Diablos Rojos (Getty Images)

Paulinho tiene fecha de regreso en los Diablos Rojos (Getty Images)

Probable alineación de Toluca

  • Hugo González
  • Federico Pereira
  • Bruno Méndez
  • Everardo López
  • Diego Zaragoza
  • Fernando Arce
  • Franco Romero
  • Jesús Angulo
  • Helinho
  • Alexis Vega
  • Federico Viñas

Probable alineación de FC Juárez

  • Sebastián Jurado
  • Gilberto Sepúlveda
  • Jesús Murillo
  • Javier Aquino
  • Francisco Nevarez
  • Denzell García
  • Rodrigo Dourado
  • Jairo Torres
  • Madson
  • José Luis Rodríguez
  • Óscar Estupiñán
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Leandro Barraza
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