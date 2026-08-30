¿Por qué Toluca vs. FC Juárez por el Apertura 2026 de la Liga MX no va por TV abierta?

Toluca y FC Juárez se enfrentan por la Jornada 6 del Apertura 2026, pero el partido no tendrá transmisión por televisión abierta en México. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de ViX Premium.

Toluca disputará este domingo la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX recibiendo a FC Juárez. El balón rodará a las 18:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Nemesio Diez, donde los locales buscarán hacerse fuertes ante su gente para mantenerse firmes en la parte alta de la tabla.

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Los dirigidos por Antonio Mohamed regresan a la actividad de la liga local tras su participación a mitad de semana en la Leagues Cup, con la consigna de no dejar ir puntos en casa ante unos Bravos que necesitan sumar con urgencia.

¿Por qué el Toluca vs. FC Juárez no va por TV abierta y dónde seguirlo?

A diferencia de otros compromisos estelares, este cotejo no contará con transmisión en señal abierta por Canal 5, Las Estrellas ni TV Azteca. La razón principal responde a los acuerdos de derechos de emisión en México, los cuales han destinado la exclusividad de varios duelos como local del cuadro mexiquense a plataformas de pago.

Para ver el partido en vivo en México, la única alternativa oficial es ViX Premium. El servicio de streaming mantendrá la señal en exclusiva para sus suscriptores a través de su app en smart TVs, dispositivos móviles y sitio web. Para la audiencia en Estados Unidos, la cobertura correrá por la pantalla de TUDN.

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El momento de los dos equipos

El conjunto escarlata llega motivado tras mantener una inercia positiva en el campeonato mexicano, apoyado en el poderío ofensivo que ha consolidado bajo el mando del ‘Turco’ Mohamed. Toluca necesita afianzar el Nemesio Diez como una fortaleza inexpugnable para seguir peleando por los puestos de liguilla directa.

En contraparte, FC Juárez encara este duelo golpeado por la falta de regularidad en el torneo. La escuadra fronteriza buscará dar la sorpresa en territorio mexiquense y aprovechar cualquier desgaste físico del rival para rescatar unidades clave en su lucha por salir de los últimos lugares.

En sintesis

Toluca y FC Juárez se enfrentan este domingo en la Jornada 6 del Apertura 2026.

se enfrentan este domingo en la Jornada 6 del Apertura 2026. Estadio Nemesio Diez recibe el partido a las 18:00 horas del centro de México.

recibe el partido a las 18:00 horas del centro de México. ViX Premium transmite el encuentro en vivo y de forma exclusiva en México.