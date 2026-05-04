¿Polémica en puerta? La alineación indebida que Pumas UNAM reclama a América tras el empate por el Clausura 2026

Por la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM empató 3-3 en condición de visitante ante América en el Estadio Banorte de Ciudad de México y la definición del pasaje a Semifinales quedó para el juego de Vuelta.

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Sin embargo, las horas posteriores al Clásico Capitalino levantaron una polémica marcada que llega desde la parcialidad de los Universitarios tras una jugada del encuentro que en las próximas horas habrá que ver si se transforma en un pedido formal.

La jugada en cuestión involucra a Miguel Vázquez y Thiago Espinosa. De acuerdo con la secuencia, el cuarto árbitro mostró primero el cambio en el que entraba Espinosa y salía Vázquez. Luego, el cuadro azulcrema realizó otras sustituciones y, al confirmarse la situación de Sebastián Cáceres, el cuerpo técnico habría ordenado el regreso de Vázquez al terreno de juego, sin que el cuarto árbitro mostrara el cartel de la salida del uruguayo.

¡América cometió alineación indebida!



Lo hizo, es un hecho. Los árbitros no lo pusieron en la cédula, pero hay video. El cambio estaba completado y volvieron a meter a su jugador a la cancha cuando vieron que Cáceres no podía continuar.



¡ESCÁNDALO, @LigaBBVAMX ! pic.twitter.com/07L3xSvW2p — Análisis Puma (@AnalisisPuma) May 4, 2026

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El punto está en saber si Vázquez abandonó por completo el terreno de juego antes de regresar. En las imágenes se aprecia que el jugador aparentemente cruza la línea de banda antes de que el entrenador asistente, Paulo Víctor, lo mandara de regreso, lo que abre la discusión sobre si la variante ya se había consumado o si el procedimiento todavía podía corregirse antes de la reanudación.

La Regla 3 de la IFAB establece que antes de efectuar un cambio se debe informar al árbitro y que el jugador que será reemplazado debe recibir permiso para salir. También señala que el suplente solo puede ingresar con el juego detenido, por la línea central, después de que el futbolista sustituido haya salido y tras recibir la señal del árbitro. La sustitución se vuelve efectiva cuando el suplente entra al campo.

Si Espinosa ingresó y Vázquez ya había abandonado la cancha, el caso puede tomar fuerza como una posible irregularidad administrativa. Pero si el cuerpo arbitral consideró que el movimiento no quedó completado, o que fue corregido antes de que el balón volviera a estar en juego, América tendría un argumento de defensa para sostener que no existió alineación indebida.

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Por otro lado, el periodista José Ramón Fernández sentenció a la jugada y sentó una postura por la situación. Ahora, el correr de las horas darán alguna respuesta clara sobre la jugada y sobre si la institución auriazul realizará algún reclamo para que la jugada sea revisada.

¿Cuándo juega Pumas UNAM ante América por la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

El compromiso de Vuelta por los Cuartos de Final de la Liguilla del torneo de la Primera División de México entre Pumas UNAM y América será el próximo domingo 10 de mayo desde las 19:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de la capital mexicana.

En síntesis

Miguel Vázquez regresó al campo tras una supuesta sustitución por Thiago Espinosa en el partido.

regresó al campo tras una supuesta sustitución por en el partido. El reclamo involucra la reincorporación de Miguel Vázquez tras el ingreso de Thiago Espinosa .

tras el ingreso de . La Regla 3 de la IFAB determinará si el cambio se consumó antes de reanudarse.