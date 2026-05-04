Los partidos que se perdería Sebastián Cáceres con el América

El día de ayer durante el Club América vs Pumas, Sebastián Cáceres tuvo que salir del terreno de juego debido a un golpe en el pómulo, por lo que el conjunto azulcrema le realizó inmediatamente los estudios pertinentes tras salir en el “carrito de las desgracias” siendo hospitalizado por la noche y evaluado por los médicos.

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Así, de esta manera, este lunes 4 de mayo, el conjunto de las Águilas dio a conocer el parte médico del zaguero central uruguayo, diciendo lo siguiente: “El Club América informa que Sebastián Cáceres sufrió un trauma directo en cara, lo que derivó en una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular”, por lo que regresará en cuanto mejore.

¿Cuántos partidos se perdería?

Aunque no se detalla la gravedad de esta lesión, se puede mencionar que el tratamiento para el futbolista podría ser de entre 1 a 2 semanas en lo que disminuyen la hinchazón y los moretones. Sin embargo, para que se consolide el hueso del cigoma es necesario esperar de 4 a 6 semanas para una recuperación total.

La situación aquí es que aunque lo ideal serían las 4 a 6 semanas, hay que recordar que existen las máscaras de protección, las cuales ayudan precisamente para ello. El tema es que son incómodas, pero es un hecho que en caso de que esté listo en las primeras dos semanas sea incorporado ya con el antifaz para evitar algún daño.

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Es por esta razón que el jugador se perdería la vuelta de los Cuartos de Final, pero en caso de que el equipo clasifique a las Semifinales no habría ningún problema para que André Jardine pueda utilizarlo, sobre todo en la vuelta donde ya habría cumplido ese tiempo mínimo para que disminuya el hematoma del rostro.

En síntesis