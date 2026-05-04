Estos son los horarios de las Semifinales del Club América Sub 19 y Sub 21

En esta ocasión el Club América sí está peleando por la Liguilla en las Fuerzas Básicas, algo que le venía costando mucho en categorías Sub 19 y Sub 21, por lo que este fin de semana ambos conjuntos lograron clasificar a las Semifinales del Clausura 2026 en la Liga MX, en busca de su boleto para pelear por ese título tan importante.

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En el caso de la Sub 19 lograron llegar y ahora se tendrán que enfrentar ante los Xolos de Tijuana. El equipo fronterizo viene de golear al FC Juárez en un 4-0 y dejarlos fuera de la competencia, mientras que los de Coapa golearon también a Pachuca con un 7-4 para poder llegar a estas instancias y ahora verse las caras en los siguientes duelos.

Las semifinales del América Sub 19

El partido entre América y Tijuana se disputará el jueves 7 de mayo (ida) a las 5:45 horas del centro de México en el Estadio Caliente y se podrá ver en el Facebook de Xolos. Mientras que la vuelta se disputará el 10 de mayo a las 11:30 horas del centro en la Cancha 4 de las instalaciones en Coapa y se podrá ver en el YouTube oficial del club azulcrema.

La Sub 21 llegó a estas instancias y se medirá ante Pachuca. La escuadra de las Águilas llega aquí después de vencer a Pumas en otro de los Clásicos Capitalinos por un marcador de 2-2 y por ser el líder clasificó. Mientras que el equipo hidalguense llega después de 5-3 ante Rayados de Monterrey ganándose así su puesto.

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Juegos de semifinales del América Sub 21

Este enfrentamiento de América Sub 21 vs Tuzos, se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo a las 9:00 horas del centro de México en la Universidad del Futbol en la Cancha 5 y se verá en las redes de Pachuca; mientras que la vuelta se juega el sábado 9 de mayo a la misma hora, en la Cancha 5 Centenario de Coapa, siendo transmitido en las redes de las Águilas.

En síntesis