Todas las bajas del América para la vuelta ante Pumas

El Club América se encuentra con otro grave problema de cara a los Cuartos de Final de vuelta de la Liga MX ante Pumas. Y es que aunque logró empatar el marcador en el Estadio Azteca, el conjunto azulcrema perdió a piezas muy importantes para su próximo partido en el Estadio Olímpico Universitario, lo cual es muy malo.

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Las bajas del América

Y es que en el juego de ida, se quedó sin Cristian Borja y sin Sebastián Cáceres, justamente este lunes dieron a conocer de manera oficial el parte médico de ambos, por lo que ninguno será utilizado el próximo domingo ante los universitarios, puesto que ellos dos se unen ya a la lista que tiene André Jardine en rehabilitación.

En el caso del colombiano se queda fuera por una lesión de ligamento colateral medial, por lo que estaría fuera de 3 a 4 semanas, perdiéndose todo el torneo. Con el charrúa, tuvo una fractura en el pómulo que tardaría aproximadamente un par de semanas para que esté listo en caso de que el equipo clasifique a las Semifinales.

Entre los demás lesionados para este partido están Raúl Zúñiga, quien sufrió una fractura de clavícula izquierda; Luis Ángel Malagón que tiene un proceso largo por su rotura del tendón de Aquiles; mismo caso que Víctor Dávila tras su rotura de ligamento cruzado anterior y que está en rehabilitación en su país, por lo que no lo ven siquiera.

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Los que recupera André Jardine

La buena noticia es que Jardine podría recuperar a Dagoberto Espinoza, que el otro partido ya estuvo en la banca; a Brian Rodríguez a quien decidió no arriesgar en la ida para darle oportunidad en este duelo. Y finalmente con Henry Martín, quien es el líder del equipo y se mostró en cómo manejó al equipo después del penal a su favor.

En síntesis