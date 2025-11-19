El conjunto de Atlas fue uno de los equipos que aprovechó la Fecha FIFA para hacer un análisis de los jugadores que continuarán, de los que no y lo que puede venir para el proyecto de Diego Cocca. La escuadra rojinegra fue eliminada en la fase regular del torneo y ahora están en la búsqueda de una reestructuración que les permita un crecimiento.

Hay que recordar que la última vez que el estratega tomó las riendas de la escuadra se convirtieron en bicampeones, por lo que apelarán al proyecto que Cocca quiera hacer y con ello ya se dieron las primeras bajas del torneo, siendo en esta ocasión cuatro las bajas que oficialmente ya dieron a conocer en sus redes sociales.

Las bajas de Atlas para el 2026

El primero que se mencionó fue la baja de Matías Cóccaro, el uruguayo sólo pudo disputar 28 encuentros con la escuadra, él mismo se despidió del equipo en sus redes sociales y posteriormente fue confirmado por el conjunto. En esa misma publicación se les dio las gracias a Carlos Orrantia y a Alonso Ramírez quienes tampoco continuarán en la plantilla.

Más tarde, la escuadra se despidió de Mauro Manotas, el delantero ya estaba con un pie fuera y es que desde su llegada no pudo tener lo esperado con el equipo, las lesiones graves no le permitieron desempeñarse con el equipo y sin conseguir ninguna anotación así le dijeron adiós al exfutbolista de los Xolos de Tijuana y su futuro es incierto.

De acuerdo con algunas fuentes, estos futbolistas salieron de la plantilla debido a que el equipo ya no quiso renovarlos, pero hay elementos que aún se mantienen pero que tienen los días contados en la escuadra, puesto que su situación aún podría cambiar, tal es el caso de Carlos Robles que es el otro nombre que se ha filtrado como posible salida.

