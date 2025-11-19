Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

No solo Matías Cóccaro: Atlas anunció tres bajas más en la reestructuración de Diego Cocca para 2026

Aprovecharon la Fecha FIFA para analizar el proyecto y Diego Cocca ya les dijo adiós.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Anuncian más bajas en Atlas para el 2026
© Getty ImagesAnuncian más bajas en Atlas para el 2026

El conjunto de Atlas fue uno de los equipos que aprovechó la Fecha FIFA para hacer un análisis de los jugadores que continuarán, de los que no y lo que puede venir para el proyecto de Diego Cocca. La escuadra rojinegra fue eliminada en la fase regular del torneo y ahora están en la búsqueda de una reestructuración que les permita un crecimiento.

Publicidad

Hay que recordar que la última vez que el estratega tomó las riendas de la escuadra se convirtieron en bicampeones, por lo que apelarán al proyecto que Cocca quiera hacer y con ello ya se dieron las primeras bajas del torneo, siendo en esta ocasión cuatro las bajas que oficialmente ya dieron a conocer en sus redes sociales.

Las bajas de Atlas para el 2026

El primero que se mencionó fue la baja de Matías Cóccaro, el uruguayo sólo pudo disputar 28 encuentros con la escuadra, él mismo se despidió del equipo en sus redes sociales y posteriormente fue confirmado por el conjunto. En esa misma publicación se les dio las gracias a Carlos Orrantia y a Alonso Ramírez quienes tampoco continuarán en la plantilla.

Publicidad

Más tarde, la escuadra se despidió de Mauro Manotas, el delantero ya estaba con un pie fuera y es que desde su llegada no pudo tener lo esperado con el equipo, las lesiones graves no le permitieron desempeñarse con el equipo y sin conseguir ninguna anotación así le dijeron adiós al exfutbolista de los Xolos de Tijuana y su futuro es incierto.

De acuerdo con algunas fuentes, estos futbolistas salieron de la plantilla debido a que el equipo ya no quiso renovarlos, pero hay elementos que aún se mantienen pero que tienen los días contados en la escuadra, puesto que su situación aún podría cambiar, tal es el caso de Carlos Robles que es el otro nombre que se ha filtrado como posible salida.

Publicidad
El gol mexicano que compite por el FIFA Puskás 2025 con Lamine Yamal y Declan Rice

ver también

El gol mexicano que compite por el FIFA Puskás 2025 con Lamine Yamal y Declan Rice

En síntesis

  • El Atlas, eliminado en fase regular, busca una reestructuración bajo el proyecto del DT Diego Cocca.
  • El club Atlas confirmó la baja de Matías Cóccaro (uruguayo), Carlos Orrantia y Alonso Ramírez para el 2026.
  • El delantero Mauro Manotas, exjugador de Xolos, también dejó el Atlas sin conseguir ninguna anotación debido a lesiones.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
Diego Cocca reveló qué debe mejorar Atlas tras la eliminación
Liga MX

Diego Cocca reveló qué debe mejorar Atlas tras la eliminación

Atlas se aseguró su primer fichaje para el Clausura 2026
Liga MX

Atlas se aseguró su primer fichaje para el Clausura 2026

Diego Cocca admitió las chances de Atlas de bajar al líder Toluca: "Es una realidad"
Liga MX

Diego Cocca admitió las chances de Atlas de bajar al líder Toluca: "Es una realidad"

"El único que tiene miedo es Canelo Álvarez"
Boxeo

"El único que tiene miedo es Canelo Álvarez"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo