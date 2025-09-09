El encuentro que protagonizarán Venezuela y Colombia este martes por la tarde será uno de los únicos dos que tienen trascendencia real, en este cierre de las Eliminatorias CONMEBOL. La competencia Sudamericana rumbo al Mundial 2026 llegó a su 18° y última jornada, que tiene como plato destacado este enfrentamiento.

A diferencia de la mayoría de los juegos de la fecha, este que tendrá cara a cara a la ‘Vinotinto’ y a la ‘Tricolor’ toma relevancia ya que Venezuela se juega el boleto al repechaje para la Copa del Mundo. El resto de los equipos, excepto Bolivia, ya conocen cuál será su suerte para el certamen. Por eso, los focos están puestos aquí.

Para este compromiso, Colombia presenta una sorpresa que asombrará en Venezuela: Camilo Vargas no será titular en la visita pese a ser el habitual dueño del arco del equipo cafetero. El portero quedó fuera de la formación con la que el equipo de Nestor Lorenzo saldrá al campo para comenzar el cotejo jugado lejos de casa.

Colombia, sin Camilo Vargas para visitar a Venezuela [Foto: Getty]

En esta oportunidad, la ausencia del futbolista del Atlas de México tiene que ver con que su selección ya está clasificada y le darán lugar a otros jugadores que no venían teniendo tantos minutos, para que todos puedan demostrar y el cuerpo técnico de Colombia también probar diferentes alternativas más allá de las habituales que ya conoce.

Más allá de no ser de la partida, Camilo Vargas sí está en el banco de suplentes y el titular será Kevin Mier, otro de la Liga MX que juega para Cruz Azul. Pero como los ‘Cafeteros’ ya tienen su pasaje al Mundial, no están obligados a poner lo mejor de lo mejor dado que además del honor deportivo, el partido no tiene tanta significación para ellos.

El partido Venezuela vs. Colombia, sin Camilo Vargas de entrada, se llevará a cabo HOY martes 9 de septiembre, desde el Estadio Nacional de Maturín, a partir de las 17.30 horas del Centro de México (19.30 hora local), por la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. El encuentro no tendrá televisación en suelo mexicano.