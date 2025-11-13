Es tendencia:
La estadística que descarta a un equipo de la Liguilla para ser campeón del Apertura 2025

Una insólita estadística pone a un club clasificado a la Liguilla del torneo de Primera División descartado para ser campeón.

Por Agustín Zabaleta

La Fase Regular del Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin y, ahora, solo 10 equipos continúan en carrera. Primero, cuatro equipos jugará la instancia de Play-In, agregada hace apenas unos años, mientras que otros seis ya esperan en los Cuartos de Final de la tradicional Liguilla.

Mientras Xolos, Juárez, Pachuca y Pumas UNAM jugará la primera instancia, Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, América, Rayados y Chivas tendrán algunos días más de descanso. Los 10 equipos van por el título, pero hay uno que irá a contracorriente.

Y es que, desde el inicio de los torneos cortos en el Invierno 96 y hasta la fecha, el equipo que termina en la sexta posición nunca ha levantado el título de liga. Quien terminó en esta posición en la Fase Regular es Chivas, por lo que va por la hazaña.

El Rebaño Sagrado, que no es campeón de la Primera División de México desde el Clausura 2017, buscará romper esta maldición e iniciará su camino enfrentando a Cruz Azul, un fuerte contendiente al título. Si bien no arrancó de la mejor manera, el ciclo de Gabriel Milito enderezó su rumbo desde la victoria ante América en el Clásico Mexicano.

¿Cuándo comienza la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX? 

Los juegos que tienen que ver con el Play-In serán entre el 19 y 23 de noviembre. En tanto, los cuartos de final, donde Chivas iniciará su camino al título, comenzarán el 26 de noviembre y se extenderán hasta el 14 de diciembre. 

Cuándo y contra quién juega Chivas los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025

En síntesis

  • Chivas terminó la Fase Regular en la sexta posición, una estadística que los descarta como campeones.
  • Desde el Invierno 96 ningún equipo que finalizó sexto en la tabla ha ganado el título de liga.
  • El equipo Chivas buscará romper esta estadística iniciando su camino ante Cruz Azul en los Cuartos de Final.
Agustín Zabaleta
