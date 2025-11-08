Las Chivas de Guadalajara han recuperado el protagonismo en el futbol mexicano y vuelven a meterse de lleno en la pelea por ser campeones: el ‘Rebaño Sagrado’ sacó su pasaje directo y disputará los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025, asegurando su lugar entre los mejores equipos del certamen del segundo semestre.

¿Cómo se clasificó Chivas a los cuartos de la Liguilla del Apertura 2025?

El conjunto comandado por Gabriel Milito obtuvo su boleto a los cuartos de final en forma directa, sin pasar por Play-in, por haber finalizado en el 6° lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura. En la campaña, el equipo rojiblanco cosechó 26 puntos en 16 encuentros, producto de ocho triunfos, dos empates y seis derrotas, con veinticinco goles a favor y veinte en contra.

¿Cuál será el rival de Chivas en cuartos de la Liguilla del Apertura 2025?

De acuerdo a la normativa de la Liga MX, al haber terminado sexto en la tabla general, el Guadalajara tendrá que enfrentar a quien ocupe el 3° puesto de la fase regular. Mientras que las Chivas ya saben que esa será su colocación definitiva, todavía no sabe cuál será el equipo que terminará tercero, dado que aún no han jugado los posibles rivales. Hasta el momento, no conoce a su oponente de cuartos de final.

Eso sí, de lo que sí son conscientes en el ‘Rebaño Sagrado’ es de dónde saldrá su contrincante de Liguilla: Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey son las potenciales opciones de donde surgirá el equipo que chocará ante los rojiblancos en la fase eliminatoria de la competición. Cualquiera que toque será un contendiente de mucha jerarquía.

¿Cuándo juega Chivas los cuartos de la Liguilla del Apertura 2025?

Los días y horarios del juego del Guadalajara en Playoffs aún no están confirmados, pero los cuartos de final están programados para miércoles 26 y jueves 27 de noviembre (partidos de ida), y sábado 29 y domingo 30 de noviembre (partidos de vuelta). Una vez conocidos todos los cruces, la Liga MX revelará la programación precisa de cada uno de los enfrentamientos.

¿Cuántas veces ganó Chivas la Liga MX?

El ‘Rebaño Sagrado’ es el segundo máximo ganador del torneo de Primera División del futbol mexicano: fue 12 veces campeón de la Liga MX, y sólo el Club América tiene más trofeos (16). Al mismo tiempo, Toluca se le arrimó y quedó a uno de distancia, con once consagraciones. Chivas buscará en esta campaña alejarse de los ‘Diablos Rojos’ y ponerse a tiro de las ‘Águilas’.